Schimbare majoră la Fetești–Cernavodă. Cum funcționează acum noile benzi de taxare și ce greșeli îi costă pe șoferi

Sursă: realitatea.net

Drumul spre litoral vine cu modificări importante pentru șoferii care traversează podul de la Fetești–Cernavodă, unde CNAIR a implementat un nou sistem de organizare a traficului în zona de taxare.

Măsura urmărește fluidizarea circulației, însă impune atenție sporită din partea conducătorilor auto, deoarece alegerea greșită a benzii poate duce la blocaje sau sancțiuni.

Noua configurație a stației de taxare separă clar fluxurile de trafic în funcție de modalitatea de plată, iar șoferii trebuie să se încadreze corect încă dinaintea intrării în zonă.

Benzile pentru tranzit rapid: trecere fără oprire

Benzile 2 și 3 sunt destinate exclusiv șoferilor care au achitat deja taxa în avans. Acestea funcționează în regim de trecere liberă, fără bariere, iar circulația este automatizată.

Plata poate fi făcută prin SMS, aplicații mobile, platforme online sau prin distribuitori autorizați, iar sistemul verifică automat încadrarea vehiculelor.

Banda 1: singura opțiune pentru plata la ghișeu

Prima bandă, situată pe partea dreaptă, rămâne dedicată exclusiv plății în numerar. Aceasta este singura bandă prevăzută cu barieră și ghișeu, unde șoferii pot achita taxa înainte de traversare.

Tot aici sunt direcționați și conducătorii auto care folosesc abonamente sau tichete fizice.

Cât costă traversarea în 2026

Pentru autoturisme, taxa de pod este de 19 lei pentru o singură traversare sau 38 de lei pentru dus-întors.

Pentru vehiculele de transport marfă cu masa între 3,5 și 12 tone, tariful ajunge la aproximativ 69 de lei pe sens.

Camioanele grele plătesc sume mai mari: 94 de lei pentru vehiculele cu până la trei axe și 133 de lei pentru cele cu patru sau mai multe axe.

Cum funcționează sistemul de verificare

Traversarea podului este monitorizată automat prin camere video de tip ANPR, care recunosc numerele de înmatriculare și înregistrează momentul trecerii.

Șoferii nu sunt opriți pentru control, însă datele sunt verificate automat în baza de date a plăților. Dacă taxa nu este achitată în avans, aceasta poate fi plătită până la ora 24:00 a zilei următoare.

Ce se întâmplă dacă nu plătești

Neachitarea taxei în termenul legal este considerată contravenție și este sancționată automat.

Amenda este calculată ca de zece ori valoarea taxei de trecere. Astfel, pentru un autoturism, sancțiunea ajunge la 190 de lei dacă nu au fost achitate cei 19 lei în termen.

Plata prin SMS rămâne una dintre cele mai rapide metode, fiind disponibilă la numărul 7577 pentru vehiculele înmatriculate în România.