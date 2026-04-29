Un antreprenor chinez a rămas fără bunuri în valoare de aproximativ 100.000 de euro. Principalul suspect este un recidivist în vârstă de 55 de ani, cunoscut de autorități pentru antecedente penale

Sursă: Realitatea.net

Potrivit anchetatorilor, jaful a avut loc la finalul lunii martie, în plină zi. Individul ar fi urmărit cu atenție rutina victimei și ar fi profitat de momentul în care aceasta a părăsit locuința. Ținta sa a fost apartamentul unui om de afaceri chinez, identificat ca Liu Xiao, care deține mai multe spații comerciale în oraș.

Cum s-a desfășurat furtul?

După ce s-a asigurat că locuința este goală, suspectul ar fi forțat ușa de acces folosind o rangă. În interior, acesta a sustras bani, bijuterii din aur, ceasuri și alte obiecte de valoare. Conform datelor din anchetă, suma de bani furată se ridică la circa 15.000 de lei, însă cea mai mare parte a prejudiciului provine din bunurile de lux dispărute.

Victima susține că nu a afișat niciodată în mod public averea pe care o deținea și nu exclude varianta de a fi fost urmărit. „Nu știu dacă a fost la pont. Eu nu am arătat nimănui că aveam bunuri valoroase. Cred că m-a urmărit, pentru că suntem străini”, a declarat Liu Xiao pentru un post TV de știri.

După comiterea furtului , suspectul ar fi încercat să-și șteargă urmele. Procurorii susțin că acesta a aruncat geanta cu uneltele folosite în râul Bahlui, aflat în apropierea locuinței sparte. Ulterior, ar fi părăsit județul și s-ar fi deplasat în Ialomița, în încercarea de a scăpa de autorități.

Planul nu a fost însă suficient de bine pus la punct. Camerele de supraveghere din zonă au surprins imagini relevante, care au permis identificarea rapidă a suspectului. În baza acestor probe, polițiștii au reușit să îl localizeze și să îl rețină.

„Din investigațiile efectuate până în prezent, a rezultat faptul că la data de 29 martie, acesta ar fi pătruns fără drept, prin forțarea ușii de acces, în locuința persoanei vătămate, cauzând un prejudiciu de 100.000 de euro”, a declarat Adina Ciobanu.

În ciuda arestării suspectului, bunurile furate nu au fost recuperate până în acest moment, potrivit declarațiilor victimei. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili traseul obiectelor de valoare și eventualii complici.

Suspectul nu este la prima abatere. Potrivit poliției, acesta are un cazier bogat, fiind condamnat anterior pentru furturi și tâlhării, inclusiv fapte comise cu violență.