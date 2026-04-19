Jaful din hipermarket: preot lăsat fără banii destinați nevoiașilor

Un caz șocant de furt a avut loc în București, unde un preot din județul Teleorman a rămas fără o sumă importantă de bani, după ce i-a fost furată borseta într-un hipermarket din Sectorul 6.

Potrivit anchetatorilor, în geantă se aflau aproximativ 60.000 de lei, 3.800 de dolari și 400 de euro, bani pe care victima urma să îi folosească pentru a cumpăra alimente destinate persoanelor nevoiașe.

Furt rapid, pus la cale în câteva momente

Anchetatorii au stabilit că furtul a fost comis de un cetățean ucrainean, în vârstă de 56 de ani, care ar fi acționat profitând de neatenția victimei, într-o zonă aglomerată a magazinului.

Totul s-a desfășurat extrem de rapid:

suspectul a sustras borseta

s-a îndreptat imediat spre parcare

a fost preluat de un complice, cetățean rus, aflat într-un autoturism pregătit pentru plecare

Tentativă de a părăsi țara și schimbarea identității vizuale

După comiterea faptei, autorul ar fi încercat să-și piardă urma:

și-a schimbat hainele

a renunțat la barbă

și-a modificat aspectul fizic pentru a evita identificarea

Cei doi au părăsit rapid Capitala și au intrat pe Autostrada A1, existând suspiciuni că intenționau să iasă din țară.

Intervenție rapidă a poliției: suspecții, opriți pe autostradă

Poliția Capitalei a declanșat o operațiune amplă, cu sprijinul structurilor de pe autostradă. Mașina în care se aflau suspecții a fost identificată și oprită în zona kilometrului 289, pe sensul de mers către Deva.

În urma controlului:

asupra celor doi au fost găsite sume de bani în valută

în autoturism au fost descoperite bunuri relevante pentru anchetă

Borseta, abandonată lângă autostradă

Ulterior, polițiștii au găsit și borseta furată, abandonată într-o zonă cu vegetație din apropierea autostrăzii. Există indicii că suspecții au încercat astfel să evite descoperirea acesteia asupra lor.

Întreg prejudiciul a fost recuperat și restituit victimei.

Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propuneri de măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 21, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, într-un dosar penal pentru furt și tăinuire.