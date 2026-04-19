Peste 5.600 de produse suspecte, oprite în trafic

În perioada 15-18 aprilie, polițiștii de frontieră au desfășurat acțiuni de tip „blitz” împreună cu structuri operative specializate, oprind mai multe autovehicule care tranzitau zona Giurgiu.

În urma verificărilor, au fost descoperite 5.642 de produse, constând în:

articole de îmbrăcăminte;

încălțăminte;

produse de marochinărie;

parfumuri.

Toate bunurile purtau însemnele unor mărci cunoscute internațional, existând suspiciunea că sunt contrafăcute.

Valoare estimată de peste 1,2 milioane de lei

Potrivit autorităților, valoarea totală a bunurilor ar fi depășit 1.250.000 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse originale. Marfa a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor, iar persoanele implicate nu au putut prezenta documente de proveniență.

Transportatorii erau cetățeni turci și bulgari, opriți în timpul controalelor rutiere.

Dosare penale și anchetă în desfășurare

Pe numele celor implicați au fost întocmite dosare penale pentru punerea în circulație a unor produse purtând mărci identice sau similare cu cele înregistrate, fapt care poate aduce prejudicii titularilor de drepturi de proprietate intelectuală.

Cercetările continuă sub coordonarea autorităților competente, pentru stabilirea întregii rețele de distribuție și a provenienței mărfurilor.

Combaterea comerțului cu produse contrafăcute

Astfel de acțiuni fac parte din eforturile constante ale polițiștilor de frontieră de a combate traficul cu produse contrafăcute, fenomen care afectează atât economia, cât și drepturile de proprietate ale brandurilor internaționale.

Autoritățile continuă verificările pentru destructurarea rețelelor implicate și protejarea pieței legale din România și Uniunea Europeană.