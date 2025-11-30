Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a anunțat duminică planurile instituției de a crea o platformă online prin care românii vor putea cumpăra marfa confiscată de Fisc. Proiectul, denumit intern „OLX-ul ANAF-ului”, este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

„Nu se fac tranzacții pe sub mână la ANAF”

Scopul principal al platformei este transparentizarea totală a procesului de vânzare a bunurilor confiscate și eliminarea suspiciunilor privind tranzacțiile „pe sub mână”.

„Vrem să transparentizăm tot acest proces... orice confiscăm să punem în această platformă astfel încât orice român să aibă acces la cumpărarea ei, să cadă și mitul acesta că «la ANAF se vând pe sub mână anumite produse»”, a declarat Adrian Nica.

Lansarea platformei presupune, însă, respectarea cadrului legal. Conform șefului Fiscului, înaintea vânzării, ANAF trebuie să se întâlnească cu ANPC și alte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată (provenită adesea din zona „la negru”) îndeplinește condițiile de calitate pentru a fi pusă în consum.

Marfă aferentă a 30 de depozite, confiscată la o singură razie

Adrian Nica a detaliat și rezultatele recente ale acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale, evidențiind două direcții majore de acțiune. Marile complexuri. ANAF a desfășurat o acțiune amplă într-unul din marile angrouri ale țării, unde au fost verificate 1.100 de depozite. În urma controlului, marfa aferentă a 30 de depozite a fost confiscată. Echipele de inspectori rămân în continuare la fața locului pentru monitorizare.

Comerțul online. Observând o „înclinație a românilor spre a cumpăra online”, structurile de Antifraudă au demarat acțiuni și pe platformele de comerț electronic. În urma unei singure acțiuni pe platforme, ANAF a reușit să confişte marfă și bani în valoare totală de peste 40 de milioane de lei.