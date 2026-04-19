Mihaela Rădulescu rupe tăcerea

În plin scandal cu familia lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ieșit cu noi declarații despre viața pe care a trăit-o alături de pilot.

„Când viața îți aduce un sportiv de performanță, un pilot acrobatic sau orice bărbat cu o meserie periculoasă, nu primești doar bărbatul, ci întregul pachet... ei nu au timp de pierdut cu probleme de fete. Nu iubești doar un astfel de bărbat, ci lucrezi și pentru el.” a scris vedeta, pe pagina sa de Instagram după ce a fost acuzată de familia lui că a profitat de situația materială.

„Eram paznicul lui de media când era nevoie și CEL MAI BUN PRIETEN. Găteam pentru el în fiecare casă în care am stat prin lume, îi spălam și călcam hainele, eram liniștită când era concentrat, îl încurajam când era jos, îl calmam când era nervos, îl admiram”, a mai transmis Mihaela Rădulescu pe Instagram.