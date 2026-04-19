În tradiția populară românească, această zi este asociată și cu Paștele Blajinilor, un obicei care aduce în prim-plan legătura dintre cei vii și cei adormiți.

De ce se numește Duminica Tomii

Denumirea sărbătorii vine de la Sfântul Apostol Toma, unul dintre ucenicii lui Iisus Hristos. Potrivit relatărilor biblice, Toma nu a crezut inițial în Înviere, cerând dovezi concrete.

La opt zile după Paște, Hristos i se arată și îl îndeamnă să se convingă, moment devenit simbol al transformării îndoielii în credință. Astfel, Duminica Tomii transmite un mesaj puternic despre căutarea adevărului și întărirea credinței prin experiență directă.

Semnificația spirituală a Duminicii Albe

În tradiția ortodoxă, Duminica Tomii reprezintă o continuare a mesajului pascal. Este o zi a reînnoirii sufletești, în care credincioșii sunt încurajați să reflecteze asupra propriei credințe și asupra drumului spiritual.

Sărbătoarea subliniază faptul că îndoiala poate face parte din credință, dar și că aceasta poate duce la o înțelegere mai profundă a valorilor spirituale. Totodată, are o dimensiune comunitară puternică, fiind un moment de comuniune între generații.

Tradiții și obiceiuri în Duminica Tomii în România

În România, obiceiurile din Duminica Albă diferă de la o regiune la alta, însă păstrează aceeași esență: pomenirea celor adormiți și continuarea bucuriei Învierii.

Moldova și estul țării

În această zonă, sărbătoarea este strâns legată de Paștele Blajinilor:

familiile merg la cimitir;

se organizează mese lângă morminte;

se împart pachete cu mâncare și băutură;

se aprind lumânări și se rostesc rugăciuni colective;

participarea este numeroasă, reunind familii extinse.

Muntenia

Tradițiile sunt mai rezervate și axate pe ritualuri religioase:

participarea la slujbe de pomenire;

împărțirea de colivă, colaci și vin;

vizite la rude și nași;

acte de milostenie pentru cei nevoiași;

îngrijirea mormintelor.

Transilvania

În această regiune, accentul cade pe liniște și reculegere:

rugăciuni în familie;

aprinderea lumânărilor la morminte;

curățarea locurilor de veci;

mese restrânse, în cadru familial;

respectarea tradițiilor bisericești locale.

O sărbătoare a credinței și memoriei

Indiferent de regiune, Duminica Tomii rămâne o zi în care credința, tradiția și memoria se întâlnesc. Fie că este celebrată prin ritualuri ample sau prin gesturi simple, această sărbătoare păstrează vie legătura dintre generații și oferă continuitate spirituală după Paște.

Astfel, Duminica Albă nu este doar o comemorare religioasă, ci și un prilej de reflecție, solidaritate și reconectare cu valorile esențiale ale comunității.