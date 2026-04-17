Internare neconfirmată oficial

Potrivit unor informații apărute în presa internațională, actrița în vârstă de 54 de ani ar fi fost internată la finalul lunii martie într-o unitate medicală din Los Angeles. Deși detaliile nu sunt clare, un reprezentant al acesteia a declarat că nu poate confirma exact situația actuală sau tipul de tratament urmat.

Totuși, istoricul medical complicat al actriței este bine cunoscut, iar evoluția bolii sale ridică semne de întrebare privind starea sa actuală.

Lupta dificilă cu scleroza multiplă

Christina Applegate a anunțat public în 2021 că suferă de scleroză multiplă, o afecțiune neurologică cronică ce afectează sistemul nervos central. De atunci, vedeta a vorbit deschis despre provocările zilnice pe care le implică această boală.

În mai multe interviuri recente, actrița a mărturisit că se confruntă frecvent cu dureri severe și episoade de epuizare, uneori fiind nevoită să rămână imobilizată la pat.

Viața de zi cu zi, o provocare continuă

În ciuda dificultăților, Christina Applegate încearcă să își mențină rutina și să fie prezentă în viața fiicei sale adolescente, Sadie. Actrița a povestit că unul dintre cele mai importante momente ale zilei este să o ducă la școală, chiar dacă acest lucru implică un efort considerabil.

După astfel de activități, vedeta recunoaște că are nevoie de odihnă prelungită pentru a face față simptomelor bolii.

Christina Applegate este căsătorită din 2013 cu muzicianul Martyn LeNoble, alături de care își crește fiica. De-a lungul timpului, actrița a fost apreciată pentru sinceritatea cu care a vorbit despre starea sa de sănătate, alegând să împărtășească publicului experiențele dificile prin care trece.

Anunțul diagnosticului, făcut în august 2021, a fost unul emoționant și a atras un val de susținere din partea fanilor și a comunității.

Mărturii despre boală

Recent, actrița a lansat și o carte de memorii în care vorbește despre cariera sa la Hollywood, dar și despre impactul sclerozei multiple asupra vieții sale. Prin aceste mărturii, Christina Applegate continuă să inspire și să aducă în atenție realitatea trăită de persoanele diagnosticate cu această afecțiune.

Deocamdată, nu există informații oficiale suplimentare despre starea sa actuală, însă fanii din întreaga lume rămân cu speranța că actrița va depăși cu bine acest nou episod dificil.