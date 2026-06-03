Sărbătoarea zilei 3 iunie: Sfinții pe care creștinii îi cinstesc. Vezi cine își aniversează onomastica

Pe data de 3 iunie sunt sărbătoriți Sfântul Luchilian, Ipatie și Paula. Iată cine au fost aceștia, conform cărților sfinte! Esre cruce neagră în calendar.

Ortodoxe

Sf. Mc. Luchilian, Ipatie și Paula fecioara



Greco-catolice

Sf. m. Lucilian și Paula cu fiii lor



Romano-catolice

Ss. Carol Lwanga și îns., m.



Sfântul Mucenic Luchilian este pomenit în calendarul creștin ortodox în ziua de 3 iunie.



Sfântul Luchilian a trăit în timpul împăratului Aurelian (270-275), a locuit aproape de Nicomidia și a fost slujitor într-un templu păgân. S-a creștinat la bătrânețe, devenind propovăduitor al Evangheliei.



'El arăta și celorlalți păgâni deșertăciunea și pierzarea necurăției idolilor și-i povățuia spre mântuire, aducându-i la Hristos Dumnezeul nostru cu învățăturile sale, fiind multora chiar chip de întoarcere către Dumnezeu'. (Viețile Sfinților)



'Atunci, ucigașii cei cumpliți ai Domnului, umplându-se de mânie, l-au pârât și l-au dat spre judecata păgânilor. Deci, robul lui Hristos a fost adus la cercetare înaintea lui Silvan, care era pe atunci mai mare în Nicomidia'. (Viețile Sfinților)



În fața autorităților, Sfântul Luchilian a mărturisit că este creștin. A fost bătut și apoi aruncat într-o temniță unde se mai aflau patru tineri, închiși pentru Hristos. Aceștia se numeau Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie.



Împreună au fost duși la Bizanț, unde au fost condamnați la moarte.



'Ajungând în Vizantia cei patru sfinți tineri, Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie, au fost tăiați cu sabia; iar pe Sfântul Luchilian l-au spânzurat pe cruce și, pătrunzându-l cu piroane peste tot trupul, și-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu'. (Viețile Sfinților)



O tânără creștină, pe nume Paula, care i-a îngrijit în timpul drumului și cât au fost închiși, iar după moarte le-a îngropat trupurile, a fost prinsă de autorități, torturată și omorâtă în același loc cu cei pe care îi slujise.

(sursă: Viețile Sfinților - paginiortodoxe.tripod.com )