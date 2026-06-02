Când este recomandat să bei ceai de tei. Beneficii de care sigur nu știai, ale acestor flori de sezon

Florile de tei sunt printre cele mai cunoscute și utilizate plante medicinale din România. Cu aroma lor delicată și proprietățile terapeutice recunoscute de secole, acestea continuă să fie un remediu natural apreciat pentru combaterea stresului, îmbunătățirea somnului și susținerea sănătății organismului, conform fitoterapeuților.

Recoltate la începutul verii, florile de tei sunt folosite în special sub formă de ceai, însă beneficiile lor merg dincolo de simpla relaxare. Specialiștii în fitoterapie susțin că acestea conțin compuși activi cu efect calmant, antiinflamator și antioxidant.

Un aliat împotriva stresului și anxietății

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale florilor de tei este efectul lor calmant asupra sistemului nervos. Ceaiul de tei este recomandat persoanelor care se confruntă cu stări de anxietate, nervozitate sau agitație.

Consumat seara, înainte de culcare, acesta poate contribui la instalarea unei stări de relaxare și poate favoriza un somn odihnitor. Din acest motiv, florile de tei sunt adesea incluse în amestecurile naturale destinate combaterii insomniei.

Benefice în răceli și afecțiuni respiratorii

Florile de tei sunt utilizate frecvent și în perioadele de răceală sau gripă. Datorită proprietăților lor sudorifice, acestea pot ajuta organismul să elimine toxinele și să reducă febra.

În plus, infuzia de tei are efect emolient asupra căilor respiratorii, contribuind la calmarea tusei și a iritațiilor din gât. De aceea, este adesea recomandată în cazul virozelor respiratorii și al episoadelor de răgușeală.

Susțin sănătatea inimii

Unele studii sugerează că anumite substanțe active din florile de tei pot avea efecte benefice asupra sistemului cardiovascular. Acestea contribuie la relaxarea vaselor de sânge și pot ajuta la reducerea tensiunii arteriale cauzate de stres.

De asemenea, proprietățile antioxidante ale florilor de tei pot contribui la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ, un factor asociat cu apariția mai multor afecțiuni cronice.

Ajută digestia

Ceaiul de tei este folosit și pentru calmarea unor probleme digestive minore. Acesta poate reduce crampele abdominale, balonarea și disconfortul digestiv cauzat de stres sau alimentație dezechilibrată.

Efectul său relaxant poate contribui la buna funcționare a tractului digestiv și la diminuarea senzației de tensiune la nivel abdominal.

Cum se prepară corect ceaiul de tei

Pentru prepararea unei infuzii, se recomandă adăugarea unei linguri de flori uscate de tei la aproximativ 250 ml de apă fierbinte. Ceaiul se lasă la infuzat între 10 și 15 minute, apoi se strecoară și se consumă cald.

Pentru un gust mai plăcut, poate fi îndulcit cu miere după ce temperatura lichidului scade ușor.

Există și contraindicații?

Deși este considerat sigur pentru majoritatea persoanelor, consumul excesiv de ceai de tei nu este recomandat. În cazul persoanelor cu afecțiuni cardiace sau al celor care urmează tratamente medicamentoase, este indicată consultarea medicului înainte de utilizarea regulată a preparatelor pe bază de tei.

Ca în cazul oricărui remediu natural, moderația și informarea corectă sunt esențiale.

Un remediu tradițional care rămâne actual

Folosite de generații întregi, florile de tei continuă să fie apreciate pentru efectele lor benefice asupra organismului. Fie că sunt consumate pentru relaxare, pentru susținerea sistemului respirator sau pentru un somn mai bun, acestea rămân una dintre cele mai valoroase plante medicinale întâlnite în flora României.

