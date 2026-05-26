Luptă contra cronometru: salvatorii încearcă să ajungă la șapte săteni blocați într-o peșteră inundată

Salvatorii din Laos desfășoară o operațiune dificilă pentru a ajunge la șapte săteni blocați de aproape o săptămână într-o peșteră inundată din provincia Xaisomboun. Potrivit CNN, oamenii au intrat în peșteră miercurea trecută pentru a căuta aur, însă ploile torențiale au provocat inundații rapide care au blocat ieșirea.

Echipele de intervenție din Laos și Thailanda încearcă să ajungă la grup printr-un tunel îngust de aproximativ 340 de metri. Unele porțiuni ale traseului au doar 60 de centimetri lățime, ceea ce îi obligă pe salvatori să se târască prin coridoarele inundate. Operațiunea este extrem de delicată, iar salvatorii folosesc căști, măști de oxigen și monitoare speciale pentru a verifica nivelul de oxigen și eventualele gaze toxice din peșteră.

La misiune participă și doi scafandri thailandezi, alături de un expert finlandez, cunoscuți pentru implicarea lor în celebra salvare a echipei de fotbal din Thailanda din 2018.

Autoritățile cred că sătenii se află pe o platformă mai înaltă din interiorul peșterii, unde există un flux constant de aer.

În paralel, echipele încearcă să pompeze apa din tuneluri și caută rute alternative de acces prin puțurile aflate pe muntele de deasupra peșterii. Potrivit autorităților, un membru al grupului a reușit să iasă înainte ca intrarea să fie complet blocată și a alertat echipele de salvare.

Sursa: CNN International