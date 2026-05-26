Trafic oprit pe Podul Prieteniei în perioada 4-5 iunie: rutele alternative

Circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu–Ruse va fi suspendată temporar în perioada 4–5 iunie, din cauza unor lucrări de construcție și montaj desfășurate pe partea bulgară a podului, a anunțat Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu.

"Autoritățile de frontieră bulgare au transmis o notificare, prin Centrul Comun de Contact Giurgiu, cu privire la faptul că circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi restricționată temporar pentru desfășurarea unor lucrări de construcție și montaj. Intervențiile sunt programate să înceapă în data de 4 iunie 2026, la ora 09:00, moment în care traficul va fi oprit integral pe pod pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor, și vor continua până în data de 5 iunie, la orele 9:00, timp în care circulația autovehiculelor sau a mașinilor de tonaj greu va fi suspendată în diferite intervale orare", se arată într-un comunicat de presă al ITPF Giurgiu.

Ce trebuie să știe șoferii

Astfel, potrivit Poliției de Frontieră, circulația va fi suspendată în data de 4 iunie 2026, între orele 09:00 - 21:00, pentru autovehicule ușoare, și din data de 4 iunie, începând cu ora 9:00 până în data de 5 iunie, la aceeași oră, circulația va fi suspendată pentru mașinile de tonaj greu.

Rute alternative

Pentru a preveni blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă conducătorilor auto și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare și rutele alternative prin punctele de trecere a frontierei de la Calafat și Bechet din județul Dolj, Zimnicea, Turnu Măgurele, din județul Teleorman, Călărași, din județul Călărași sau Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir din județul Constanța.