Alege Voltarom Hercules - partenerul care este oricând gata de muncă

Atât în gospodării, cât și în firmele care au nevoie de transportul de mărfuri ușoare și medii pe distanțe scurte, este nevoie de un utilaj economic și nepretențios, oricând gata de muncă, precum Voltarom Hercules.

Micul triciclu electric Voltarom Hercules este mai mult decât un triciclu electric: este un partener de muncă. A fost conceput din start ca un utilaj profesional care să poată munci eficient mai multe ore, iar în pauzele scurte dintre drumuri, acesta poate fi încărcat fără probleme de la o priză normală de 220 de volți. Astfel, acest mic utilaj aduce eficiență, durabilitate și costuri reduse într-o piață în care fiecare leu contează.

Una dintre componentele cele mai importante ale oricărei afaceri de comerț este livrarea produselor. Dacă pentru unele sunt suficiente serviciile de curierat, iar pentru altele sunt indicate camionetele sau furgoanele de 3,5 tone, există o categorie foarte mare care rămâne complet descoperită. Ne referim la livrările de produse, cum ar fi doi saci de ciment sau răsaduri. Desigur, în ambele cazuri puteți folosi orice vehicul utilitar clasic, dar costurile vor fi considerabile. În schimb, dacă aveți de făcut o livrare locală a unor produse ușoare, Voltarom Hercules este partenerul de care aveți nevoie.

Voltarom Hercules este un utilaj gândit pentru transportul materialelor de construcții, al activităților agricole și al lucrărilor în mediul rural. Vorbim despre un vehicul electric utilitar care are o sarcină utilă de 275 de kilograme, astfel încât să facă orice transport mult mai eficient. Totodată, autonomia de 50 de kilometri îl face favorit pentru utilizarea locală. El poate înlocui cu succes soluțiile tradiționale precum remorcile improvizate sau motoutilajele nesigure, zgomotoase și care au întrețineri costisitoare.

Capacitatea de încărcare a triciclului îl face potrivit pentru saci de ciment, lemne, furaje, unelte sau echipamente care pot fi încărcate pe platforma sa complet plană prevăzută cu obloane rabatabile. Este un echipament modern care reduce efortul fizic în activitățile zilnice și optimizează orice tip de lucrare. Fie că vorbim despre transport între hale, livrări de produse în piață, mutarea materialelor pe șantier sau distribuție internă într-o fermă, triciclul electric își va dovedi valoarea.

Un fermier își va putea transporta cu ușurință produsele din solarii către vehiculele de distribuție sau va putea să-și ducă singur marfa la piață cu un cost foarte redus. În plus, datorită faptului că este un vehicul electric, Voltarom Hercules poate intra liniștit în solarii pentru că nu va polua aerul cu gaze de eșapament. Mai mult, autonomia acestui triciclu electric este adaptată utilizării zilnice intense, iar performanța constantă transformă fiecare deplasare într-o operațiune previzibilă.

Chiar dacă rareori este luată în considerare, poluarea fonică a utilajelor de mici dimensiuni afectează în timp sănătatea operatorilor. Zgomotul produs de motorul termic al unui motocultor transformat în tractor cu remorcă, precum și gazele de eșapament ale acestuia sunt factori de risc. În schimb, datorită faptului că Voltarom Hercules a fost conceput din start ca triciclu electric, aceste dezavantaje nu mai există. Ba mai mult, mulțumită costurilor reduse de întreținere, lipsei schimburilor de ulei sau a bujiilor și simplității mecanice, aduc beneficii concrete pe termen lung.

Pe lângă micii antreprenori din diverse domenii care au nevoie de livrări economice pe distanțe scurte, Voltarom Hercules este un partener ideal de transport în mediul rural. Nu are emisii, este perfect controlabil datorită sistemelor de direcție și frânare precise și alimentarea acestuia este la fel de facilă precum încărcarea unui telefon mobil. Voltarom asigură totodată și instructaj gratuit utilizatorilor. Modelul Hercules este o alternativă electrică la motocultoarele cu remorcă adesea instabile și deseori periculoase pentru utilizatori și ceilalți participanți la trafic.

Dacă de cele mai multe ori motocultoarele transformate în vehicule de transport local nu mai beneficiază de vreo garanție din partea producătorilor, la Voltarom Hercules situația este cu totul alta. Triciclul electric vine cu o garanție extinsă de 7 ani pentru acumulatori, serviciu unic în România. Voltarom dovedește, astfel, că este un partener serios, de termen lung. Mai mult, vehiculul este livrat gratuit clienților la domiciliu, unde Voltarom Hercules va fi pus în funcțiune gratuit.

Totodată, Voltarom Hercules vine însoțit de cartea de identitate emisă de Registrul Auto Român, astfel încât clientul să nu mai aibă grija alergăturilor inutile pe la autorități. Iar în eventualitatea unei defecțiuni, echipele de asistență tehnică ale Voltarom vor veni la domiciliul clientului oriunde în România. Prin urmare, cu Voltarom Hercules clienții beneficiază de mai mult decât un partener de încredere în activitățile cotidiene. Pentru că Voltarom Hercules nu este doar un utilaj electric de fermă, ci și o soluție completă, profesională și sustenabilă.