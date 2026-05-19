Un bărbat internat pentru investigații într-un spital din Alba ar fi furat telefonul unui pacient și a fugit din spital. Polițiștii l-au reținut

Sursă: Realitatea.net

Un bărbat de 42 de ani din județul Alba a fost reținut de polițiști după ce ar fi furat telefonul unui coleg de salon din spitalul din Câmpeni și apoi ar fi fugit din unitatea medicală.

Bărbatul ajunsese la spital duminică, acuzând mai multe dureri, și fusese internat pentru investigații.

Ar fi furat telefonul în timpul nopții

Potrivit anchetatorilor, suspectul a rămas internat într-un salon alături de un alt pacient. În cursul nopții, după ce colegul său de salon a adormit, bărbatul ar fi luat telefonul acestuia și ar fi părăsit spitalul fără acordul medicilor. Anchetatorii spun că acesta a plecat înainte de finalizarea investigațiilor medicale.

Pacientul păgubit și-a dat seama dimineață că îi lipsește telefonul

Telefonul furat aparținea unui pacient în vârstă de 55 de ani. Acesta a observat abia dimineață că dispozitivul lipsește și a alertat personalul medical. Polițiștii au început imediat verificările, iar pentru că datele suspectului se aflau în fișa medicală, oamenii legii au reușit să îl identifice rapid. Polițiștii au recuperat telefonul și l-au returnat proprietarului. Bărbatul de 42 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru furt calificat.