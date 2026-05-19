Daniel Băluță îi lasă pe locuitorii Sectorului 4 să decidă numele noului parc

Daniel Băluță a anunțat că numele noului parc amenajat lângă Parcul Tudor Arghezi va fi ales chiar de cetățenii Sectorului 4, printr-un vot online lansat de Primărie.

Edilul anunțase în luna aprilie că extinderea parcului ar urma să poarte numele președintelui american Donald Trump, însă după reacțiile apărute în spațiul public a decis ca locuitorii sectorului să fie cei care aleg varianta finală.

Daniel Băluță: „Decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină”

Primarul Sectorului 4 a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că își dorește ca decizia să fie luată împreună cu cetățenii.

„Acum câteva zile am propus ca extinderea Parcului Tudor Arghezi să se numească Parcul Donald Trump. Unii dintre voi au îmbrățișat această idee, alții au fost extrem de nervoși pe acest subiect”, a spus Daniel Băluță.

Edilul a precizat că a ales varianta unui vot online pentru ca oamenii să decidă direct cum se va numi noul parc.

„Decizia să nu-mi aparțină, ci să vă aparțină. Să facem cum credeți voi că este mai bine. Pentru că nu, scopul nostru și al meu și al vostru este acela ca lucrurile să iasă perfect”, a declarat primarul.

Locuitorii pot alege dintre mai multe nume

Pe platforma lansată de Primăria Sectorului 4, cetățenii pot vota între mai multe variante de nume pentru extinderea Parcului Tudor Arghezi.

Printre opțiuni se află Maia Sandu, Barack Obama, Joe Biden, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, François Mitterrand, Helmut Kohl, Václav Havel și Donald Trump.

La momentul redactării articolului, cei mai mulți dintre votanți optaseră pentru numele Maia Sandu.