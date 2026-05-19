Două românce, printre persoanele dispărute după prăbușirea unei clădiri în Germania. O explozie de gaze, cauza probabilă

Echipele de salvare din estul Germaniei căutau marți trei persoane dispărute, două românce și un cetățean bulgar, după ce o clădire s-a prăbușit în noaptea de luni în orașul Gorlitz, în apropierea graniței cu Polonia.

Poliția germană a indicat că o explozie de gaze ar fi putut provoca prăbușirea imobilului. Echipele de intervenție au acționat cu mare prudență la fața locului, din cauza riscului de scurgeri de gaze.

După ce câinii de căutare nu au reușit să localizeze persoanele dispărute sub dărâmături, salvatorii au început îndepărtarea molozului cu un excavator și manual, în jurul orei 2:00 dimineața, marți. Temerile inițiale că până la cinci persoane ar fi putut fi prinse sub dărâmături s-au dovedit nefondate, a precizat poliția.

Un bărbat a declarat că soția și verișoara sa au ajuns în acea zi în Gorlitz pentru o vacanță, într-o casă închiriată. În timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din apropiere, a auzit explozia și s-a întors la fața locului, unde a găsit doar un morman de moloz.

Cine sunt persoanele dispărute

Potrivit agenției bulgare BTA, cele trei persoane date dispărute sunt două femei cu cetățenie română, în vârstă de 25 și 26 de ani, și un bărbat de 47 de ani cu dublă cetățenie bulgară și germană.

Clădirea prăbușită, construită în stilul arhitectural wilhelminian, adăpostea apartamente de închiriat și de vacanță.