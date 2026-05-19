Maia Sandu, după scandalul punctajului de la Eurovision: „Nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre”

Sursă: realitatea.net

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a reacționat marți, la Strasbourg, în cazul controversei legate de punctajul acordat de juriul moldovean prestației României în finala Eurovision 2026.

„Eu cred că nu trebuie să permitem ca ceva sau cineva să deterioreze relațiile dintre țările noastre și cred că este important că poporul Republicii Moldova a dat cea mai mare apreciere muzicienilor din România, deci asta este cel mai important”, a declarat Maia Sandu, întrebată dacă votul juriului moldovean ar putea afecta relațiile bilaterale dintre cele două state.

Președinta Moldovei i-a felicitat totodată pe reprezentanții ambelor țări la Eurovision pentru prestațiile avute în finala concursului.

Contextul scandalului

Finala Eurovision 2026 a avut loc pe 17 mai, iar reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a primit doar 3 puncte din partea juriului din Republica Moldova, în timp ce Polonia a obținut punctajul maxim de 12 puncte din partea aceluiași juriu.

Decizia a stârnit un val de reacții negative, în condițiile în care publicul din Republica Moldova a acordat, la rândul său, 12 puncte momentului României, cel mai mare punctaj posibil, creând un contrast semnificativ față de votul juriului profesionist de la Chișinău.

Un membru al juriului moldovean a răspuns criticilor într-o postare pe Facebook, în contextul în care presiunea publică asupra deciziei a crescut considerabil după anunțarea rezultatelor.