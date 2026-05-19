1 min citire
Curs BNR, 19 mai 2026. Leul se depreciază față de euro și dolar. Gramul de aur, în creștere
19 mai 2026, 14:46
Curs BNR
Scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net
Moneda națională a pierdut teren marți în fața principalelor valute internaționale, potrivit cursului calculat de Banca Națională a României (BNR).
Euro a urcat la 5,2270 lei, în creștere cu 1,65 bani (+0,32%) față de ședința precedentă, când fusese cotat la 5,2105 lei.
Dolarul american s-a apreciat la 4,4991 lei, cu 2,20 bani mai mult (+0,49%) față de luni, când s-a situat la 4,4771 lei.
Francul elvețian a fost calculat de BNR la 5,7148 lei, în urcare cu 1,31 bani (+0,23%), de la 5,7017 lei, cotația anterioară.
În ceea ce privește metalul prețios, gramul de aur s-a scumpit marți până la 656,8982 lei, față de 653,8279 lei în ședința precedentă, consemnând un avans de peste 3 lei.
