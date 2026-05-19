Judecătoria Strehaia, la un pas de desființare, deși este una dintre cele mai aglomerate din țară

Consiliul Superior al Magistraturii a analizat propunerea de desființare a Judecătoriei Strehaia, din cauza lipsei acute de personal. La mii de dosare pe rol, instituția are un singur judecător. Cu toate acestea, Guvernul continuă să blocheze organizarea concursului de admitere în magistratură, deși CSM a solicitat oficial deblocarea procedurilor încă din 29 aprilie.

Conform schemei de personal, Judecătoria Strehaia ar trebui să funcționeze cu 6 judecători, dar în ptrezent este asigurată, de luni bune, de o singură judecătoare, care gestionează anual peste 4.000 de dosare.

Din cauza deficitului sever de personal, Curtea de Apel Craiova a înaintat propunerea de desființare a instanței. „În acest moment, la Judecătoria Strehaia activează un singur judecător definitiv. Numărul de dosare depășește 4.000 anual, ceea ce demonstrează că această instanță este extrem de importantă atât pentru cetățenii din Strehaia, cât și pentru localitățile arondate. Din păcate, lipsa personalului reprezintă o problemă reală”, a declarat Florența Cojocaru, purtătorul de cuvânt al Tribunalului Mehedinți, potrivit Radio România Actualităși.

În aceeași situațșie se află și Judecătoria Urzieni.