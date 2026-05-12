Grindina a făcut prăpăd în mai multe județe din țară. Acoperișuri smulse de vânt, mașini distruse

Vreme extremă în mai multe județe din țară. Este cod galben de ploi și vijelii. În Vrancea, mai multe case au rămas fără acoperișuri, drumurile au fost acoperite de ape, iar în alte regiuni a căzut grindina. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor continua să scadă în zilele următoare, iar minimele vor ajunge până la 10 grade Celsius.

Cod GALBEN de furtuni în jumătate de țară

Vântul puternic a provocat pagube uriașe în Focșani. Acoperișurile mai multor blocuri și case au fost smulse de vânt și aruncate peste mașinile parcate pe marginea străzilor.

Tot în Vrancea, mai multe drumuri au fost inundate, iar mașinile nu au mai putut înainte.

În Arad, Oradea și BIhor a căzut grindina. După zeci de minute, curțile oamenilor au fost acoperite cu un strat gros de gheață.