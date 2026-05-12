Cod portocaliu de furtuni pe litoral. Grindină, vijelii și ploi torențiale în județele Constanța și Tulcea
Fenomene meteo extreme
Meteorlogii au emis a emis o atenționare tip COD PORTOCALIU de tip nowcasting privind fenomene meteo extrem ce vot lovi localități din județul Constanța.
Vijelii puternice, frecvente descărcări electrice, grindină de dimensiuni medii (2 – 4 cm), averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp și vânt vor afecta zonele avertizate între orele 15.40 – 16.10.
Zone vizate: Județul Constanta: Medgidia, Cernavodă, Hârșova, Cobadin, Ostrov, Băneasa, Mircea Vodă, Rasova,
Lipnița, Ciobanu, Crucea, Peștera, Independența, Oltina, Aliman, Ghindărești, Deleni, Saligny, Adamclisi, Dobromir, Seimeni, Ion Corvin, Topalu, Gârliciu, Tortoman, Siliștea, Saraiu, Horia, Vulturu, Dumbrăveni.
Județul Tulcea: Casimcea, Dăeni.
