Cod galben de vijelii, grindină și ploi torențiale în mare parte din România. HARTA zonelor vizate

Sursă: Realitatea.net

Meteorologii anunță o perioadă de instabilitate accentuată în aproape toată țara, cu vijelii, descărcări electrice, grindină și ploi torențiale. Avertizarea este valabilă în intervalul 12 mai, ora 10 – 12 mai, ora 22 și vizează Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, dar și zonele montane.

Potrivit prognozei, vântul va avea intensificări puternice, iar pe alocuri sunt așteptate vijelii cu rafale de 50-60 km/h. Izolat, viteza vântului poate ajunge chiar la 70-90 km/h. În același timp, vor apărea averse torențiale, însoțite de descărcări electrice și grindină. Meteorologii avertizează că în intervale scurte de timp, de una până la trei ore, cantitățile de apă pot ajunge la 15-20 l/mp, iar izolat chiar la 30-40 l/mp.

Cod galben de vreme rea în România

Astfel de fenomene pot produce acumulări rapide de apă pe străzi, probleme în trafic și scăderea vizibilității, mai ales în timpul furtunilor puternice. Pe lângă furtuni, meteorologii anunță și o răcire accentuată a vremii în intervalul 12 mai, ora 10 – 14 mai, ora 10. Scăderea temperaturilor va începe din vestul și nord-vestul țării, apoi se va extinde treptat și în restul regiunilor. Valorile termice vor coborî sub cele normale pentru această perioadă din luna mai.

Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, în special în zona de creastă, precipitațiile vor apărea și sub formă de lapoviță și ninsoare. Meteorologii spun că vremea rece se va resimți mai ales în zonele înalte, unde temperaturile vor scădea suficient de mult încât să favorizeze apariția precipitațiilor mixte.