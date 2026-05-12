Caz grav în Timiș: adolescentă de 17 ani agresată după ce a refuzat să practice prostituția. Agresorul este chiar iubitul minorei

Sursă: Realitatea.net

Un dosar șocant instrumentat de procurorii DIICOT scoate la iveală acuzații grave de trafic de minori și violență asupra unei adolescente de 17 ani din județul Timiș. Trei tineri, cu vârste de 20, 21 și 25 de ani, au fost reținuți după ce ar fi agresat-o pe fată și ar fi încercat să o oblige să se prostitueze.

Potrivit anchetatorilor, principalul suspect este iubitul victimei, un tânăr de 20 de ani.

Procurorii spun că adolescenta a fost obligată să întrețină relații sexuale contra cost

Conform informațiilor transmise de DIICOT Timișoara, relația dintre tânărul de 20 de ani și adolescentă ar fi început în luna octombrie 2025.

La începutul anului 2026, bărbatul ar fi încercat să o determine pe minoră să practice prostituția în folosul său.

Anchetatorii susțin că fata a refuzat categoric și a vrut să pună capăt relației, moment în care suspectul ar fi devenit violent.

Victima ar fi fost bătută de trei persoane

Potrivit procurorilor, tânărul de 20 de ani ar fi cerut ajutorul altor doi bărbați, iar împreună ar fi agresat-o în mod repetat pe adolescentă.

DIICOT afirmă că victima a fost lovită atât în timpul conflictului, cât și ulterior, pe parcursul unei deplasări cu mașina spre ieșirea din localitatea Tomnatic.

Anchetatorii susțin că unul dintre agresori ar fi folosit inclusiv obiecte contondente.

Acuzații privind consumul de droguri

În cadrul anchetei, procurorii au mai precizat că principalul inculpat ar fi încercat să îi reducă victimei capacitatea de opoziție prin consum de substanțe interzise.

Acesta este acuzat că i-ar fi oferit canabis și cocaină pentru a o constrânge să accepte cerințele sale.

Din acest motiv, tânărul de 20 de ani este cercetat și pentru trafic de droguri de risc și mare risc.

Adolescenta, abandonată pe un câmp

„Având în vedere că persoana vătămată minoră a opus rezistenţă şi în acest context, inculpaţii au transportat-o cu un autoturism până la ieşirea din localitatea Tomnatic, unde au abandonat-o. Pe traseul urmat, victima a fost lovită în mod repetat, de către inculpaţii în vârstă de 21 şi 25 de ani, inclusiv cu obiecte contondente", arată DIICOT.