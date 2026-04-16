Procurorii Structurii Centrale, împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 19 mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Giurgiu, Ilfov, Dâmbovița și Vaslui. Potrivit DIICOT, dosarul vizează infracțiunile de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, complicitate la trafic de persoane, proxenetism și mărturie mincinoasă.

Ancheta a stabilit că, începând cu anul 2021, trei persoane - doi bărbați și o femeie, membri ai aceleiași familii - au constituit în București o grupare specializată în exploatarea sexuală a unor tinere. Liderul grupului, un bărbat de 26 de ani, ar fi recrutat patru victime, „prin inducere în eroare și profitând de starea de vădită vulnerabilitate”, determinându-le să practice prostituția în mai multe state din vestul Europei.

Acesta ar fi organizat transportul, cazări și tarifele percepute, în timp ce o femeie de 57 de ani, membră a grupului, ar fi însoțit victimele în străinătate, „exercitând activități de supraveghere și control” și colectând banii obținuți, pe care îi transfera în România. Un al treilea membru ar fi gestionat sumele primite. Prejudiciul estimat depășește 300.000 de lei.

Într-un alt segment al anchetei, procurorii au stabilit că, între 2020 și 2025, doi bărbați de 30 și 48 de ani ar fi exploatat sexual trei victime recrutate prin metoda „loverboy” și profitând de vulnerabilitatea acestora. Tinerele ar fi fost transportate și adăpostite în diverse locații din Europa, unde ar fi fost obligate să practice prostituția „prin acte de violență fizică și psihică”.

Totodată, alți șase suspecți, cu vârste între 21 și 37 de ani, ar fi înlesnit prostituția pentru șase persoane vătămate, atât în România, cât și în Marea Britanie.

DIICOT precizează că o femeie de 29 de ani este cercetată pentru mărturie mincinoasă, după ce ar fi făcut afirmații false în legătură cu faptele investigate.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT - Structura Centrală.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Vaslui și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui.