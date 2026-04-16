Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a citat joi versete biblice pentru a critica mass‑media, comparând reporterii cu adversarii evrei ai lui Iisus care „complotează cum să‑l distrugă”, potrivit relatărilor Reuters și The Guardian. Declarațiile au fost făcute în contextul în care Hegseth acuză presa de acoperire negativă a conflictului dintre SUA și Israel cu Iranul.

Controversa a fost amplificată de o gafă remarcată de jurnaliști: în cadrul unei slujbe de rugăciune organizate miercuri la Pentagon, Hegseth a rostit o rugăciune despre care a afirmat că se bazează pe un pasaj din cartea Ezechiel. Presa a observat însă că formularea semăna mai degrabă cu un discurs al personajului interpretat de Samuel L. Jackson în filmul „Pulp Fiction”.

The Guardian notează că situația a devenit rapid subiect de dezbatere, în condițiile în care Hegseth, cunoscut pentru pozițiile sale naționalist‑creștine, a fost promovat în funcție după o carieră mediatică la Fox News. Publicația britanică scrie că acuzația privind folosirea unui citat fals „a fost mult prea convingătoare pentru a fi ignorată”.

Controversa apare pe fondul tensiunilor dintre președintele Donald Trump și Papa Leon, liderul Bisericii Catolice, care a criticat public războiul. În acest context, declarațiile lui Hegseth și rugăciunea sa de la Pentagon au atras atenția atât asupra retoricii religioase folosite în sprijinul efortului militar, cât și asupra modului în care oficialul american a ales să invoce texte sacre.