Ținta amenințării a fost reședința lui John Prevost, fratele mai mare al Suveranului Pontif, situată în New Lenox, suburbie aflată în apropierea orașului Chicago.

Intervenție de urgență

Potrivit autorităților locale, sesizarea a fost primită miercuri seara, iar echipele de poliție au intervenit imediat la fața locului. Zona a fost securizată, iar locuințele din jur au fost evacuate preventiv până la finalizarea verificărilor.

După o inspecție amănunțită, anchetatorii au confirmat că nu au fost descoperite explozibili sau materiale periculoase în perimetru, iar amenințarea a fost considerată nefondată.

Cazul este investigat în continuare de Poliția din New Lenox, care încearcă să stabilească sursa apelului fals și identitatea persoanei responsabile.

Context tensionat

Incidentul survine pe fondul atenției globale crescute asupra Papa Leon al XIV-lea, originar din Chicago, lider al Bisericii Catolice și voce activă în dezbaterile internaționale privind conflictele armate.

În ultimele zile, Papa Leon a criticat public escaladarea conflictelor globale și a îndemnat la oprirea cheltuielilor militare excesive, poziții care au generat reacții puternice în spațiul politic internațional.

De asemenea, în context politic american, fostul președinte Donald Trump a avut declarații critice la adresa Suveranului Pontif, amplificând tensiunile din spațiul public.

Investigațiile continuă pentru a identifica autorul amenințării și pentru a stabili dacă a fost vorba despre o alarmă falsă intenționată.