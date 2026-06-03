Noi detalii din ancheta care a cutremurat Armata Română. Generalul Gheroghiță Vlad a refuzat să le predea telefonul procurorilor -SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală din ancheta care a cutremurat Armata Română. Surse Realitatea PLUS spun că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a refuzat inițial să le predea procurorilor telefonul, în vederea efectuării perchezițiilor informatice.

Potrivit acelorași surse, după lungi insistențe, șeful Armatei le-a pus la dispoziție anchetatorilor telefonul personal.

Vă reamintim că șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a fost audiat marți la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Secția Militară, într-un dosar ce vizează modul în care s-au desfășurat anumite proceduri de concurs în cadrul Armatei Române.

Ulterior, generalul cu patru stele a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției.

Concret, șeful Armatei este acuzat că a ordonat un plan ilegal, pe care l-a executat adjunctul său, generalul Iulian Berdilă.

Locțiitorul ar fi semnat și trimis o solicitare către Ministerul Educației, prin care solicita încă 20 de locuri la buget, în cadrul Universității de Educație Fizică și Sport.

Potrivit procurorilor DNA, scopul final era ca fiicele unor alți generali să ocupe aceste locuri, urmând ca mai apoi să fie încadrate pe posturi de ofițer, în Ministerul Apărării Naționale.