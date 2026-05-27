Fritz neagă că USR ar negocia cu PSD

Sursă: Realitatea PLUS

Dominic Fritz respinge informațiile apărute pe surse potrivit cărora USR ar negocia intrarea într-un guvern alături de PSD. Totul, în condițiile în care moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" Anca Alexandrescu a dezvăluit că există două tabere în USR: una care vrea să rămână în opoziție și alta care vrea să rămână la putere.

Fritz a transmis că formațiunea pe care o conduce rămâne consecventă poziției anunțate după moțiunea PSD-AUR și exclude orice colaborare guvernamentală cu social-democrații.

Liderul USR le-a cerut susținătorilor să nu creadă informațiile apărute pe surse.