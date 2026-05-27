1 min citire
Fritz neagă că USR ar negocia cu PSD
27 mai 2026, 12:00
Dominic Fritz
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
Dominic Fritz respinge informațiile apărute pe surse potrivit cărora USR ar negocia intrarea într-un guvern alături de PSD. Totul, în condițiile în care moderatoarea emisiunii "Culisele Statului Paralel" Anca Alexandrescu a dezvăluit că există două tabere în USR: una care vrea să rămână în opoziție și alta care vrea să rămână la putere.
Fritz a transmis că formațiunea pe care o conduce rămâne consecventă poziției anunțate după moțiunea PSD-AUR și exclude orice colaborare guvernamentală cu social-democrații.
Liderul USR le-a cerut susținătorilor să nu creadă informațiile apărute pe surse.
