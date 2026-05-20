SUA îi pregătesc o nouă lovitură lui Nicolas Maduro! Fostul președinte este anchetat la Miami pentru spălare de bani

Statele Unite derulează o a doua anchetă penală împotriva fostului președinte al Venezuelei, Nicolás Maduro, iar investigația s-ar putea încheia cu formularea unor noi acuzații, potrivit unor surse citate de Reuters.

Noua anchetă este coordonată de Parchetul Federal din Miami și ar fi început în urmă cu câteva luni, susțin sursele citate sub protecția anonimatului.

Ancheta ar viza posibile fapte de spălare de bani

Potrivit Reuters, una dintre surse a declarat că investigația analizează posibile acuzații de spălare de bani. Ancheta era deja în desfășurare în momentul în care președintele american Donald Trump a ordonat operațiunea militară în urma căreia Maduro a fost capturat la începutul acestui an.

Fostul lider venezuelean este deja inculpat într-un dosar aflat pe rolul tribunalului federal din Manhattan, unde este acuzat de conspirație la narcoterorism și alte infracțiuni legate de presupus trafic de droguri. Maduro a pledat nevinovat și se află în prezent într-o închisoare din Brooklyn.

Alex Saab, în centrul noii investigații

Noua anchetă apare și în contextul în care Alex Saab, apropiat al lui Maduro și fost ministru al industriei și producției naționale din Venezuela, a fost deportat în Statele Unite. Potrivit procurorilor americani, Saab este acuzat de implicare într-un presupus sistem de spălare de bani legat de un program venezuelean de ajutor alimentar. Anchetatorii susțin că acesta ar fi avut un rol important în transferul unor sume importante de bani prin conturi din SUA.

Reuters notează că noul dosar deschis în Florida ar putea reprezenta o alternativă pentru procurori, în cazul în care procesul principal din New York întâmpină probleme juridice.