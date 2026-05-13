Cod Galben de inundații în 4 județe. Care sunt râurile vizate de avertizarea hidrologilor până la miezul nopții

Hidrologii au emis o alertă Cod galben de inundații valabilă miercuri, 13 mai 2026, pentru râuri din județele Vaslui, Galați, Bacău și Vrancea. Avertizarea vizează scurgeri importante pe versanți și creșteri de debite, fiind activă până la miezul nopții

Pericol de viituri și creșteri de debite în bazinele Bârlad și Prut

Conform prognozei emise de specialiștii INHGA, intervalul orar 15:30 - 00:00 este marcat de un risc ridicat de fenomene hidrologice severe. Sunt vizate în special râurile mici din bazinele hidrografice Bârlad și Prut, unde se pot produce torenți, pâraie și scurgeri importante pe versanți. Avertizarea vizează afluenții Bârladului aflați în sectorul aval de confluența cu râul Crasna, impactând județele Vaslui, Bacău, Vrancea și Galați. Totodată, fenomene similare sunt așteptate și pe afluenții Prutului, în sectorul cuprins între stațiile hidrometrice Drânceni și Oancea, pe raza județelor Vaslui și Galați.

Zonele cele mai expuse și riscul depășirii cotelor de atenție

Hidrologii avertizează că aceste fenomene, ce includ creșteri bruște de debite și niveluri, pot conduce la depășirea cotelor de atenție pe cursurile de apă menționate. O atenție deosebită trebuie acordată județului Vaslui, unde probabilitatea și intensitatea fenomenelor periculoase sunt estimate a fi mai mari. Pe anumite râuri mici din această zonă, riscul de inundații locale este accentuat, impunând vigilență sporită din partea autorităților și a populației.

Mobilizarea autorităților și monitorizarea situației

Având în vedere severitatea prognozei, avertizarea a fost deja transmisă către toate instituțiile cu responsabilități în gestionarea situațiilor de urgență. Printre destinatarii alertei se numără Ministerul Mediului, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Administrația Națională „Apele Române” și Ministerul Afacerilor Interne. De asemenea, structurile locale, precum Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad și Sistemele de Gospodărire a Apelor din județele vizate, monitorizează activ evoluția nivelurilor fluviale pentru a interveni operativ în caz de necesitate.