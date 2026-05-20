Trei presupuşi spioni ai Rusiei, arestați în Polonia. Sunt acuzați că supravegheau trupe NATO

Sursă: Realitatea.net

Polonia a anunțat arestarea a trei cetățeni polonezi suspectați că desfășurau activități de spionaj în favoarea Rusiei și că ofereau sprijin propagandistic pentru războiul din Ucraina.

Potrivit Agenția Poloneză de Securitate Internă, cei trei bărbați au fost reținuți pe 12 mai în orașul Białystok. Ministrul Tomasz Siemoniak, care coordonează serviciile de informații poloneze, a precizat că suspecții au vârste între 48 și 62 de ani.

Suspecții ar fi colectat informații despre trupele NATO

Anchetatorii susțin că cei trei au acționat în numele unei agenții de informații străine și au furnizat informații care puteau afecta securitatea Poloniei.

„Ofițerii Agenției de Securitate Internă, în cadrul unei anchete desfășurate sub supravegherea Filialei Podlasie a Departamentului pentru Criminalitate Organizată și Corupție din cadrul Parchetului Național din Białystok, au reținut trei cetățeni polonezi”, au transmis autoritățile poloneze.

Potrivit anchetei, cei trei ar fi desfășurat activități de recunoaștere a trupelor NATO staționate în Polonia, la cererea unui cetățean rus asociat cu Serviciul Federal de Securitate al Federației Ruse.

Acuzații de propagandă și sabotaj

Autoritățile poloneze spun că suspecții sunt acuzați și de producerea și distribuirea de materiale de propagandă și dezinformare, promovarea simbolurilor care susțineau agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și lăudarea publică a războiului.

De asemenea, anchetatorii susțin că aceștia ar fi strâns bani pentru achiziționarea de echipamente destinate armatei ruse și că ar fi participat la antrenamente cu arme de foc și tactici de luptă pentru posibile acțiuni de sabotaj și diversiune.

Tribunalul a dispus arestarea preventivă

La solicitarea procurorilor, Tribunalul Districtual din Białystok a decis arestarea preventivă a celor trei suspecți pentru o perioadă de trei luni.