Un turist bulgar a fost mușcat de urs în zona Barajului Vidraru. A fost emis mesaj Ro-Alert

Un turist de cetățenie bulgară a fost rănit, miercuri, după ce a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru, din județul Argeș. Bărbatul a fost mușcat de mână, iar la fața locului au intervenit echipaje medicale și autoritățile de urgență. Incidentul a dus și la emiterea unui mesaj Ro-Alert pentru avertizarea persoanelor aflate în zonă.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Argeș, un echipaj SMURD de prim ajutor calificat a fost trimis în zona Barajului Vidraru pentru a acorda îngrijiri medicale victimei. Din primele date, este vorba despre un cetățean bulgar care a fost atacat de animalul sălbatic și a suferit răni la nivelul unei mâini. Autoritățile nu au transmis până în acest moment detalii despre starea exactă a bărbatului.

Mesaj Ro-Alert și recomandări pentru turiști

După incident, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea persoanelor aflate în apropiere. Zona Vidraru este cunoscută pentru prezența frecventă a urșilor, iar în ultimii ani au existat mai multe situații în care animalele sălbatice au ajuns foarte aproape de turiști sau de carosabil.

Reprezentanții ISU Argeș le recomandă oamenilor să evite deplasările în zonă până la îndepărtarea pericolului. Turiștii sunt sfătuiți să păstreze distanța față de animal, să nu încerce să îl hrănească și să nu se apropie pentru fotografii sau filmări. De asemenea, localnicii sunt avertizați să își protejeze animalele din gospodării fără a se expune riscului unui atac.