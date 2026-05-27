Deschideri la Primăria Iași, condusă de Mihai Chirică, într-un dosar legat de dispariția unor cantități de combustibil – SURSE/VIDEO
Percheziții ale DNA, miercuri dimineață, la Primăria Iași. Potrivit surselor Realitatea Plus, procurorii ridică mai multe documente într-un dosar privind dispariția unei cantități importante de păcură din stocurile unui CET.
Anchetatorii analizează documente și proceduri administrative care ar putea clarifica modul în care combustibilul din stocurile CET II Holboca a fost gestionat și trecut în evidențele instituției, în condițiile în care unele cantități de păcură ar fi dispărut fără explicații oficiale, scrie presa locală.
Până la această oră, Primăria Iași nu a transmis un punct de vedere privind acțiunea DNA. Nici procurorii anticorupție nu au oferit detalii despre persoanele vizate sau despre valoarea prejudiciului estimat în acest moment.
Mai multe dosare legate de primăria condusă de Mihai Chirica au stagnat la Serviciul Teritorial DNA Iași, în mandatul actualei șefe a Parchetului General, Cristina Chiriac, a cărei numire a stârnit numeroase controverse, în ciuda laudelor la adresa sa, lansate de președintele Nicușor Dan.
