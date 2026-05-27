Raport alarmant despre sănătatea mintală a copiilor din România: jumătate dintre elevi spun că s-au gândit să își ia zilele

Un nou raport prezentat în Senat ridică semnale serioase de alarmă privind starea de sănătate mintală a copiilor și adolescenților din România. Datele arată că jumătate dintre elevii români spun că s-au gândit cel puțin o dată la sinucidere, iar tot mai mulți copii vorbesc despre presiune, anxietate, singurătate și lipsa sprijinului emoțional. Specialiștii avertizează că fenomenul a ajuns la un nivel extrem de grav și că problemele psihice în rândul tinerilor nu mai pot fi ignorate.

Raportul arată și că aproximativ o treime dintre elevii din învățământul primar și liceal spun că au fost victime ale abuzului fizic sau psihologic în școală. Mulți dintre ei reclamă bullying, umilințe, excludere socială sau dificultatea de a cere ajutor atunci când se confruntă cu probleme emoționale. Tinerii care au participat la discuțiile organizate în Senat au vorbit deschis despre frică, presiunea rezultatelor școlare și sentimentul că nu sunt ascultați sau înțeleși.

Tot mai mulți copii se confruntă cu afecțiuni psihice

Potrivit datelor prezentate, 24% dintre copiii și adolescenții cu vârste între 11 și 15 ani se confruntă cu diferite afecțiuni psihice. Printre cele mai frecvente probleme identificate se numără tulburările de conduită, anxietatea și dificultățile emoționale care afectează relațiile sociale și viața de zi cu zi. Specialiștii spun că multe dintre aceste probleme rămân nediagnosticate sau sunt tratate prea târziu.

Experții prezenți la dezbatere au atras atenția că sănătatea mintală influențează direct performanța școlară și dezvoltarea copiilor. Un elev care trăiește permanent sub stres sau într-un mediu nesigur emoțional are dificultăți de concentrare, de integrare și de comunicare. În lipsa unui sprijin real, aceste probleme se pot agrava în timp.

Specialiștii avertizează că România traversează o „criză tăcută”

Participanții la eveniment au vorbit despre faptul că România se confruntă cu o adevărată criză a sănătății mintale în rândul copiilor și adolescenților. Specialiștii spun că situația este mai gravă decât în multe alte țări și că este nevoie urgentă de măsuri concrete în școli și în sistemul medical. Accentul a fost pus pe nevoia de consiliere psihologică, sprijin emoțional și prevenție încă de la vârste mici.

La prezentarea raportului au participat reprezentanți ai instituțiilor din educație și ai autorităților centrale, alături de experți în sănătate mintală și tineri implicați în proiecte educaționale. Discuțiile s-au încheiat cu lansarea unui angajament comun pentru susținerea sănătății mintale a copiilor și adolescenților. Concluziile și propunerile formulate în cadrul dezbaterii ar urma să stea la baza unui viitor consorțiu național dedicat sănătății mintale.