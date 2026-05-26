Imunoterapia: ce este, cum funcționează și când este recomandată

De zeci de ani, medicina s-a bazat pe bisturiu, radioterapie și chimioterapie ca să distrugă celulele bolnave, însă cercetătorii au descoperit recent o armă mult mai inteligentă, ascunsă chiar în interiorul nostru.

Imunoterapia reprezintă acea revoluție medicală care antrenează propriul corp să lupte singur împotriva celor mai agresive diagnostice. Află mai multe în rândurile care urmează.

Ce este imunoterapia?

Imunoterapia este un tratament oncologic care stimulează sistemul imunitar să lupte cu celulele canceroase. În mod normal, organismul detectează și distruge celulele anormale, însă unele tumori reușesc să se camufleze și să treacă neobservate. Imunoterapia acționează exact în punctul în care cancerul reușește să păcălească sistemul imunitar.

Medicamentele blochează semnalele care protejează celulele tumorale, iar organismul le poate recunoaște din nou ca pe o amenințare. În acel moment, sistemul imunitar își reia funcția naturală și începe să atace celulele canceroase cu mai multă precizie.

Cum reușesc celulele canceroase să păcălească organismul?

Celulele tumorale folosesc mecanisme sofisticate pentru a evita atacul imunitar. Unele blochează limfocitele T, iar altele transmit semnale care spun organismului că totul este în regulă. Unul dintre cele mai cunoscute mecanisme implică proteine precum PD-1, PD-L1 și CTLA-4. Acestea funcționează ca niște „frâne” ale sistemului imunitar, iar imunoterapia le eliberează și permite organismului să reacționeze mai ferm.

Cum funcționează

Sistemul imunitar folosește limfocitele T pentru a detecta și distruge celulele periculoase. Unele celule canceroase produc proteine precum PD-L1, care transmit un semnal de „stop” și împiedică atacul imun. Din acest motiv, tumora poate continua să se dezvolte fără să fie eliminată.

Imunoterapia blochează interacțiunea dintre PD-1 și PD-L1 sau alte mecanisme similare, cum este CTLA-4. Odată ce aceste semnale sunt neutralizate, limfocitele T recunosc din nou tumora și încep să o atace. Acesta este motivul pentru care tratamentul poate avea efecte de durată la unii pacienți.

Pentru ce tipuri de cancer este recomandată?

Imunoterapia este utilizată în prezent pentru peste 20 de tipuri de cancer. Printre cele mai frecvente se numără melanomul, cancerul pulmonar, cancerul renal, cancerul vezicii urinare, cancerul hepatic și limfomul Hodgkin. În unele situații, tratamentul este indicat și în cancerul colorectal, gastric, de sân sau de col uterin. Decizia depinde de caracteristicile tumorii și de rezultatele testelor care arată dacă pacientul are șanse mari să răspundă la tratament.

Când este recomandată imunoterapia?

Medicul oncolog ia această decizie în funcție de tipul de cancer, stadiul bolii, tratamentele urmate anterior și biomarkerii tumorali. Printre cei mai importanți biomarkeri se numără PD-L1, instabilitatea microsatelitară (MSI-H) și încărcătura mutațională tumorală (TMB).

În cancerul pulmonar, de exemplu, un nivel ridicat al PD-L1 poate face pacientul eligibil pentru imunoterapie încă din prima linie de tratament. În alte situații, imunoterapia este administrată împreună cu chimioterapia sau după intervenția chirurgicală.

Ce efecte adverse pot apărea?

Deși este mai bine tolerată decât chimioterapia, imunoterapia poate declanșa reacții autoimune, caz în care sistemul imunitar poate afecta temporar pielea, tiroida, colonul, ficatul sau plămânii. Cele mai frecvente reacții includ oboseala, erupțiile cutanate, diareea și modificările hormonale. În majoritatea situațiilor, aceste efecte sunt controlabile dacă sunt identificate rapid și tratate corespunzător.

Cum se administrează?

Tratamentul se administrează, de regulă, intravenos, la intervale de 2, 3, 4 sau 6 săptămâni. O ședință durează între 30 și 90 de minute, iar pacientul poate pleca acasă în aceeași zi. Durata totală a tratamentului variază în funcție de răspunsul organismului. În multe situații, imunoterapia continuă până la 2 ani sau atât timp cât boala rămâne sub control și tratamentul este bine tolerat.

Chiar dacă nu este recomandată în toate cazurile, imunoterapia reprezintă una dintre cele mai importante inovații din oncologia modernă.