O femeie a dispărut după o intervenție estetică. Nici medicii de la clinică nu au mai fost găsiți

Sursă: Realitatea.net

O femeie de 52 de ani a dispărut fără urmă după ce s-a prezentat la o clinică de înfrumusețare pentru o procedură estetică. Situația a devenit și mai misterioasă după ce atât personalul medical, cât și medicii care au efectuat intervenția au dispărut la rândul lor.

Femeia a mers la clinică pentru o procedură cu laser

Yulixa, o femeie din Bogota, a decis să apeleze la o intervenție estetică de tip lipoliză cu laser, o procedură folosită pentru eliminarea grăsimii corporale.

Pe 13 mai, aceasta s-a prezentat la clinică împreună cu o prietenă, care a însoțit-o înainte de operație. După ce a lăsat-o pe femeie în grija personalului medical, prietena ei a plecat pentru scurt timp, urmând să revină ulterior.

Însă, la întoarcere, a descoperit un scenariu de coșmar: Yulixa dispăruse complet, iar clinica părea abandonată. Nici medicii și nici angajații nu mai erau de găsit.

Martorii au observat-o într-o stare gravă

Potrivit declarațiilor făcute de apropiați și martori, femeia ar fi fost văzută după intervenție într-o stare fizică extrem de gravă.

Un martor susține că Yulixa era foarte palidă și părea lipsită de puteri, iar buzele sale aveau o culoare vineție, semn posibil al unor complicații medicale severe.

„Ceea ce m-a șocat a fost faptul că avea pielea extrem de palidă, iar buzele îi erau aproape violete”, a declarat un martor pentru presa locală din Columbia.

Imagini suspecte surprinse de camerele de supraveghere

Anchetatorii din Bogota au deschis imediat un dosar și încearcă acum să afle ce s-a întâmplat cu femeia dispărută.

În timpul investigațiilor, autoritățile au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere din apropierea clinicii. Potrivit acestora, o mașină suspectă a fost surprinsă parcând în spatele clădirii imediat după intervenția chirurgicală.

Una dintre ipotezele anchetatorilor este că femeia ar fi fost scoasă pe ascuns din clinică și transportată cu acel vehicul într-o locație necunoscută.

Familia și autoritățile încearcă să afle adevărul

Până în acest moment, nimeni nu știe unde se află Yulixa și în ce stare este. Dispariția femeii, dar și lipsa totală a personalului medical implicat, au ridicat numeroase semne de întrebare în Columbia.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili dacă este vorba despre un caz de malpraxis, răpire sau o tentativă de ascundere a unor complicații apărute în urma intervenției estetice.