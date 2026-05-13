O femeie de 53 de ani a murit după ce a căzut de la etajul unui bloc din Sectorul 3
O femeie în vârstă de 53 de ani a murit luni, 12 mai, după ce s-ar fi precipitat de la un etaj superior al unui bloc din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii au fost alertați printr-un apel la 112, în jurul orei 15.50.
La fața locului au intervenit de urgență polițiști ai Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Secția 11 Poliție, care au confirmat cele sesizate. Un echipaj SMURD ajuns la adresă a încercat să îi acorde îngrijiri medicale femeii, însă medicii au constatat decesul acesteia, a anunțat Poliția Capitalei.
Zona a fost delimitată pentru efectuarea cercetărilor, iar cazul a fost preluat de Serviciul Omoruri. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la omoruri, care încearcă să stabilească exact împrejurările în care s-a produs tragedia. Trupul femeii a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.
