Țeapă online cu produse cosmetice la reducere. Ce au primit clienții după ce au plătit sute de lei. Site-urile au dispărut imediat

Sursă: Realitatea PLUS

Mai multe femei din România au rămas fără bani după ce au comandat de pe internet produse cosmetice profesionale, promovate la prețuri foarte mici, potrivit Realitatea PLUS.

Clientele au plătit sute de lei pentru tratamente destinate saloanelor de înfrumusețare, însă în colet au găsit produse complet diferite, printre care șampon de urzici, mult mai ieftin decât produsele comandate. Unele persoane spun că au comandat și alte produse aflate la promoție, însă au primit doar o parte dintre ele sau produse fără legătură cu ceea ce au plătit.

Site-urile au dispărut după ce au încasat banii

După ce au fost promovate intens pe internet și pe rețelele sociale, magazinele online respective au dispărut brusc. Reclamele au fost șterse, site-urile nu au mai putut fi accesate, iar numerele de telefon afișate nu au mai răspuns. Mai multe persoane păgubite au încercat să facă reclamații, însă au descoperit că paginile de unde făcuseră comenzile erau deja închise.

Polițiștii avertizează asupra ofertelor suspect de ieftine

Autoritățile atrag atenția că prețurile foarte mici pentru produse considerate premium sau profesionale pot ascunde tentative de înșelăciune. Specialiștii recomandă cumpărătorilor să verifice atent magazinele online înainte de a plăti, să caute recenzii reale și să fie atenți la site-urile apărute recent, care afișează reduceri foarte mari. Site-urile suspecte pot fi reclamate și autorităților responsabile de securitatea cibernetică, care le pot identifica și bloca.