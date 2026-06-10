Atac ucrainean în adâncul Rusiei: rafinărie în flăcări și instalații militare lovite în mai multe regiuni - VIDEO

Sursă: Realitatea.net

O rafinărie de petrol din orașul rusesc Samara a fost vizată în noaptea de 10 iunie într-un atac atribuit Ucrainei. Potrivit informațiilor apărute pe canale de socializare, rafinăria Kuybyshevskiy, aflată la aproximativ 800 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost lovită de drone și a izbucnit un incendiu la una dintre instalații.

În timpul nopții, autoritățile din regiunea Samara au emis alertă aeriană din cauza amenințării unor atacuri cu rachete. Un alt atac a fost raportat în Ceboksari, în republica Ciuvașia. Acolo, o unitate de cercetare și producție ar fi fost lovită de rachete. Fabrica produce componente folosite în industria militară rusă, inclusiv pentru drone Orion și rachete Iskander.

Compania care administrează instalația, „VNIIR-Progress”, se află sub sancțiuni impuse de Ucraina și state occidentale. Orașul Ceboksari este situat la aproximativ 1.000 de kilometri de granița cu Ucraina. În aceeași perioadă, au apărut informații despre un atac asupra stației de pompare a petrolului Vtorovo, din regiunea Vladimir. Primele relatări indică faptul că în urma atacului a izbucnit un incendiu.

Informațiile privind amploarea pagubelor nu au fost confirmate oficial până în acest moment. Autoritățile ruse nu au oferit detalii suplimentare despre impactul asupra infrastructurii energetice. Incidentul se înscrie în seria tot mai frecventă de atacuri raportate în interiorul Rusiei. Regiunile afectate au activat procedurile de urgență pentru evaluarea situației.

Ucraina continuă atacurile asupra infrastructurii militare ruse

În ultimele luni, Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și militare aflate pe teritoriul Rusiei și în zonele ocupate. Scopul acestor operațiuni este reducerea capacității logistice și militare a Moscovei. Printre obiectivele vizate se numără depozite de combustibil, poduri strategice și instalații industriale. Aceste acțiuni sunt prezentate de Kiev drept măsuri necesare pentru a limita ofensiva rusă.