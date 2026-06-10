Cum se manifestă reacțiile alergice repetate

Unele persoane au episoade recurente de înroșire, mâncărimi, urticarie, palpitații, scădere de tensiune, crampe abdominale sau diaree, fără un factor declanșator evident. Când manifestările apar în mai multe sisteme ale corpului, evaluarea trebuie făcută atent.

Sindromul de activare mastocitară este o afecțiune în care celulele numite mastocite eliberează excesiv mediatori chimici, producând simptome asemănătoare reacțiilor alergice sau anafilaxiei. Diagnosticul este dificil, pentru că simptomele pot semăna cu multe alte boli și pot varia de la un episod la altul. De obicei, medicul urmărește existența episoadelor repetate, afectarea mai multor organe, creșterea unor markeri biologici în timpul crizelor și răspunsul la tratamente care blochează mediatorii mastocitari.

Este important ca această suspiciune să fie evaluată de medicul alergolog, pentru a evita atât subdiagnosticarea, cât și etichetarea greșită. Tratamentul poate include evitarea factorilor declanșatori identificați, antihistaminice, medicamente stabilizatoare mastocitare sau plan de urgență în caz de reacții severe. Trebuie să reții că episoadele repetate de tip alergic, mai ales dacă sunt sistemice, trebuie investigate atent, nu doar tratate simptomatic.

Ai grijă de tine!

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