Alertă în Alba după ploile abundente: autoritățile au intervenit de urgență la iazul de decantare Valea Cuții

Sursă: Realitatea.net

Autoritățile din județul Alba au intervenit de urgență pentru punerea în siguranță a iazului de decantare Valea Cuții, situat în zona Hermaneasa din orașul Baia de Arieș, după ce nivelul apei a crescut semnificativ în urma ploilor abundente din ultimele zile.

Intervențiile au fost demarate după ce Primăria Baia de Arieș a semnalat riscurile generate de acumularea apei în iaz.

Nivelul apei a crescut periculos după precipitațiile din ultimele zile

Prefectura Alba a transmis că situația a fost analizată în regim de urgență, iar prefectul Nicolae Albu a convocat instituțiile responsabile pentru evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor necesare.

O comisie mixtă formată din reprezentanți ai Prefecturii, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Sistemului de Gospodărire a Apelor s-a deplasat în teren pentru verificări.

În urma evaluărilor , autoritățile au constatat mai multe probleme serioase:

bazinul de decantare al conductei de deviere era complet colmatat;

nivelul apei depășise cota de intrare în sonda inversă;

apa ajunsese până la baza barajului de retenție;

exista risc de agravare a situației dacă precipitațiile continuau.

Potrivit estimărilor făcute la fața locului, nivelul apei depășea aproximativ doi metri.

Intervenție rapidă pentru evitarea unui pericol

Marți dimineață, la sediul Prefecturii Alba a fost activat Grupul de Suport Tehnic pentru coordonarea intervenției și monitorizarea permanentă a evoluției din teren.

Echipele de intervenție au acționat pentru deblocarea sistemului de evacuare a apei din iaz.

Printre măsurile luate s-au numărat:

construirea unui podeț provizoriu din trunchiuri de copaci;

îndepărtarea materialelor care blocau sonda inversă;

monitorizarea continuă a nivelului apei;

pregătirea lucrărilor de decolmatare a bazinului de decantare.

Autoritățile au precizat că nivelul apei a început să scadă după realizarea intervențiilor.

Mai multe instituții, mobilizate în zonă

La acțiunea de intervenție participă reprezentanți ai mai multor instituții, printre care:

Prefectura Alba;

ISU Alba;

Sistemul de Gospodărire a Apelor;

Administrația Bazinală de Apă Mureș;

Primăria Baia de Arieș;

Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență;

Conversmin S.A.

Prefectul Nicolae Albu a declarat că situația este monitorizată permanent pentru prevenirea oricărui pericol pentru populație și mediu.

Potrivit informațiilor transmise de Prefectura Alba, intervențiile au avut rezultat, iar golirea apei din coada iazului prin sonda inversă a fost deblocată.