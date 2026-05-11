Garda de Mediu a descoperit depozite ilegale de deșeuri în Arad. Primăria, obligată să curețe peste patru hectare de teren

Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Arad au identificat mai multe depozite ilegale de deșeuri pe raza comunei Apateu, în urma unui control declanșat după o sesizare primită de instituție. Zona afectată depășește patru hectare, iar autoritățile locale au fost obligate să intervină pentru ecologizarea terenurilor.

Depozite ilegale de deşeuri

Potrivit reprezentanților Gărzii de Mediu Arad, în timpul verificărilor au fost descoperite patru amplasamente distincte unde deșeurile erau abandonate ilegal. Suprafața totală afectată este de aproximativ 44.000 de metri pătrați.

Inspectorii de mediu au găsit cantități importante de deșeuri provenite din construcții și demolări, gunoaie menajere amestecate, obiecte voluminoase, anvelope uzate, dar și resturi de lână rezultate din exploatațiile de ovine din zonă.

În urma controlului, administrația locală din Apateu a primit obligația de a salubriza complet toate terenurile afectate. Termenul limită stabilit de autorități pentru finalizarea lucrărilor de curățare este 8 iunie 2026.

Reprezentanții Gărzii de Mediu au avertizat că nerespectarea măsurilor dispuse poate atrage sancțiuni severe. Conform legislației în vigoare, amenzile pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse de comisarii de mediu pot ajunge până la 100.000 de lei.

Autoritățile au anunțat că zona va rămâne sub monitorizare.