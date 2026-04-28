Țara europeană care ar putea închide terasele în timpul caniculei: măsuri drastice pentru protecția angajaților din ospitalitate

Sursă: Realitatea.net

Spania, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, se confruntă cu schimbări majore în sectorul ospitalității, pe fondul valurilor de căldură tot mai severe. Autoritățile și sindicatele cer măsuri urgente pentru protejarea angajaților, iar unele restaurante și cafenele ar putea ajunge să își închidă terasele în perioadele de caniculă extremă.

Noi reguli în contextul schimbărilor climatice

Creșterea frecvenței fenomenelor meteo extreme, precum temperaturile record, inundațiile sau ninsorile abundente, a determinat actualizarea cadrului legislativ din domeniul muncii. Astfel, condițiile climatice devin un factor esențial în organizarea activității din restaurante, baruri și cafenele.

Noile reglementări intră în vigoare atunci când Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) emite alerte de cod portocaliu sau roșu.

Terasele, închise în caz de caniculă extremă

În perioadele de temperaturi foarte ridicate , localurile sunt obligate să reducă activitatea în aer liber sau chiar să închidă terasele, mai ales dacă nu dispun de sisteme eficiente de umbrire sau răcire.

Totuși, autoritățile subliniază că această măsură este una de ultimă instanță. Înainte de a suspenda complet activitatea, afacerile sunt încurajate să adopte soluții alternative, precum:

ajustarea programului de lucru

reorganizarea turelor

acordarea unor pauze mai dese pentru hidratare și odihnă

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni severe, amenzile putând depăși 50.000 de euro în cazurile grave.

Rețea de „adăposturi climatice” pentru populație

Pe lângă măsurile din sectorul HoReCa, autoritățile spaniole dezvoltă o rețea națională de spații denumite „adăposturi climatice”, unde oamenii se pot refugia în perioadele de căldură extremă.

Premierul Pedro Sánchez a avertizat că aceste fenomene nu mai sunt excepții, ci devin o constantă: verile sunt din ce în ce mai lungi și mai fierbinți, iar valurile de căldură tind să se transforme într-un fenomen continuu, care se întinde din iunie până în august.

Aceste schimbări ar putea afecta experiența turiștilor, inclusiv a românilor care aleg anual Spania pentru vacanțe. Închiderea teraselor în orele de vârf ar putea modifica obiceiurile de consum și programul de relaxare în zonele turistice.

În același timp, măsurile reflectă o realitate tot mai evidentă: adaptarea la schimbările climatice devine esențială, atât pentru protecția angajaților, cât și pentru siguranța clienților.