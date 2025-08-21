Zonele afectate : Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei
Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei
Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.
Notă: în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.
Intervalul : 22 august, interval orar 12 – 21
Zonele afectate : sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei
Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat
Mesaj :
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21
Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat
Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei
Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).