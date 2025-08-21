Zonele afectate : Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei

Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat



ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sud-vestul Dobrogei

Joi (21 august) în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Notă: în a doua parte a nopții de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri în majoritatea regiunilor vor fi perioade cu manifestări de instabilitate atmosferică.

Intervalul : 22 august, interval orar 12 – 21

Zonele afectate : sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei

Fenomene : caniculă și disconfort termic ridicat

Mesaj :





ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 22 august, interval orar 12 – 21

Fenomene vizate: caniculă și disconfort termic ridicat

Zone afectate: sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei, sud-vestul Dobrogei

Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).