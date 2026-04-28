Planta care sporește concentrarea și stimulează memoria. Trebuie să o ai în ghiveci sau grădină

Cunoscut mai ales ca ingredient aromat în bucătărie, rozmarinul este și o plantă valoroasă pentru sănătate, datorită compușilor săi activi. Sub formă de ceai, acesta poate susține funcțiile cognitive, îmbunătățind memoria și capacitatea de concentrare, dar beneficiile sale nu se opresc aici.

Rozmarinul (Rosmarinus officinalis) conține flavonoide, terpene și acizi fenolici, substanțe cu efecte benefice asupra organismului. Tradițional, planta a fost folosită ca tonic general și stimulent, fiind apreciată pentru rolul său în susținerea digestiei și a circulației sanguine. În fitoterapia modernă, rozmarinul este utilizat și pentru efectele sale antiinflamatoare, putând contribui la reducerea durerilor musculare și articulare. În plus, conținutul ridicat de antioxidanți ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Efectele asupra memoriei și concentrării

Studiile recente indică faptul că rozmarinul poate avea un impact pozitiv asupra funcțiilor cognitive. Substanțele active, precum acidul rosmarinic, susțin sănătatea celulelor nervoase și pot contribui la îmbunătățirea memoriei și a capacității de învățare.

Cercetările au arătat că administrarea ceaiului de rozmarin timp de aproximativ 10 zile poate crește nivelul factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), o proteină esențială pentru dezvoltarea și menținerea neuronilor. Acest efect este asociat cu o mai bună performanță cognitivă.

De asemenea, rozmarinul stimulează circulația sângelui, inclusiv la nivel cerebral, ceea ce contribuie direct la susținerea memoriei. În perioade solicitante, precum examenele sau episoadele de stres intens, uleiul esențial de rozmarin poate fi utilizat pentru a îmbunătăți concentrarea, prin aplicarea a câtorva picături pe tâmple.

Beneficii pentru digestie

Pe lângă efectele asupra creierului, rozmarinul este util și pentru sistemul digestiv. Datorită uleiurilor esențiale și flavonoidelor, poate ajuta la ameliorarea disconfortului abdominal, cum ar fi balonarea, crampele, diareea sau constipația.

O metodă simplă de utilizare este infuzia: aproximativ 5 grame de plantă se lasă în apă fierbinte timp de 10 minute, după care se strecoară. Se pot consuma 2–3 căni pe zi, de preferat după mese.

În cazul problemelor digestive precum indigestia sau balonarea, se poate folosi și uleiul esențial pentru masaj abdominal, aplicat de câteva ori pe zi în cantități mici.

Prin combinația sa de proprietăți antioxidante, antiinflamatoare și stimulatoare, rozmarinul rămâne un remediu natural versatil, util atât pentru minte, cât și pentru organism, scrie Click Sanatate.



