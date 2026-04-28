Toni Neacșu îi cere demisia lui Bolojan: „Plecarea sa ar stinge conflictul din coaliție. Dispare o persoană dar salvează guvernarea”

Sursă: realitatea.net

Avocatul Toni Neacșu a lansat marți un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, cerându-i demisia și avertizând că refuzul acestuia de a face „un pas în lateral" pune în pericol stabilitatea politică și economică a României.

„Demisia premierului Ilie Bolojan, ca urmare a dovezii scrise că există o majoritate confortabilă pentru demiterea sa, 251 de semnaturi pe moțiunea de cenzură, mult peste minumul de 233 necesar, ar rezolva instantaneu situația și într-o săptămâna am putea avea un nou guvern, cu puteri depline.”, a scris Neacșu.

Potrivit lui Toni Neacșu, demisia lui Bolojan ar stinge conflictul din coaliție și i-ar oferi președintelui Nicușor Dan spațiu de manevră, în condițiile în care PNL și USR și-au condiționat colaborarea viitoare cu PSD de demiterea guvernului prin vot pe moțiunea de cenzură.

„Asumarea demnă a pasului în lateral ar lăsa deschisă calea continuității. Dispare o persoană dar salvează guvernarea”, a argumentat Neacșu.

Avocatul a acuzat însă că premierul alege să ignore această ieșire onorabilă: „În loc de asta Ilie Bolojan preferă să arunce țara în haos și să moară de gât cu tot cu stabilitatea politică, guvernamentală și economia României.”

Toni Neacșu a încheiat cu un atac personal virulent, caracterizând atitudinea premierului drept „egomanie patologică, aroganță și narcisism dus la extrem", și i-a sugerat lui Bolojan că, după plecarea de la guvern, locul său ar fi la spitalul de psihiatrie Balănceanca, „lângă cei 10 Napoleoni, 15 Alexandru cel Mare și 20 de Ștefan cel Mare de acolo.”