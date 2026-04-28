Mihaela Rădulescu continuă războiul cu familia lui Felix Baumgartner: „Nu am cerut nimic din averea lui. Sunt o fată din România care muncește!”

Mihaela Rădulescu a revenit cu un nou mesaj public, adresat direct presei din Austria și familiei lui Felix Baumgartner, la câteva săptămâni după acuzațiile lansate în urma decesului acestuia.

„Un mic reminder pentru presa din Austria și pentru alți austrieci confuzi, inclusiv familia lui Felix Baumgartner. Am fost puțin ocupată în toți acești ani cât am fost cu Felix, pentru că asta sunt eu: o fată din România care muncește din greu! Am început la 18 ani și nu m-am oprit niciodată să-mi câștig singură banii, faima, premiile și toate celelalte. V-am făcut o listă cu ce am făcut doar în ultimii 11 ani, încercând din răsputeri să le fac pe toate”, a declarat Mihaela Rădulescu.

Mihaela Rădulescu a enumerat proiectele în care a fost implicată, atât în televiziune, cât și în zona de evenimente și campanii internaționale, dar și implicarea în viața personală.

Mihaela Rădulescu și-a enumerat proiectele din ultimii ani

Advertising

Advertising

„Mi-am crescut copilul cu toată inima, am fost acolo pentru el la fiecare meci, concurs, petrecere, oră de sport, teme și povești de seară. Mi-am iubit bărbatul nebunește și am zburat în toată lumea pentru el. Dar munca mea a fost la fel de importantă: fiecare poză de aici spune o poveste despre emisiunile mele TV, coperțile mele de revistă, evenimentele pe care le-am prezentat în România și în Monaco, campanii publicitare, gale de premiere.

Șase sezoane ca jurat la «Românii au talent», două la «Masked Singer», prezentatoare la «Dansez pentru tine» și «Ferma» (două sezoane), concurentă la «Fort Boyard», ediții speciale la PRO TV, evenimente caritabile și de strângere de fonduri în două țări, aproximativ 20 de coperți de reviste (Viva, Unica, Elle, TV Mania), mi-am deschis propria afacere, am participat la două maratoane pentru Wings for Life și patru pentru Nfl Monaco, am prezentat Global Citizen Forum în Monaco și peste 25 de evenimente corporate în România, am primit câteva premii, am scris câteva cărți, am fost keynote speaker la Careers Day în Monaco, speaker motivațional pentru unele companii mari din România și am câștigat bani frumoși din toate astea”, a continuat vedeta.

„Nu am cerut nimic din averea lui”

Într-un mesaj anterior, vedeta a acuzat familia lui Felix Baumgartner că i-a restricționat accesul în locuințele în care au locuit împreună și că a fost nevoită să își dovedească proprietatea asupra bunurilor personale.

„Nu mi s-a permis timp de opt luni să mă întorc în cele două case ale noastre din Elveția, doar pentru a salva pisicile noastre dragi și năzdrăvane și pentru a-mi recupera lucrurile personale. Am ales ambele case împreună, le-am amenajat împreună, am trăit și am iubit acolo. Nu am cerut niciodată familiei lui niciun ban, nici casele, nici una dintre cele opt mașini și motociclete de lux, ceasuri, barcă, nimic de valoare. Legea este clară: fără căsătorie, toate zecile de milioane merg către părinții lui. Nu i-am dat în judecată pe părinții lui pentru nimic”

Acuzații privind modul în care a fost tratată după deces

Mihaela Rădulescu a mai susținut că bunurile i-ar fi fost împachetate fără acordul ei și că imaginea i-ar fi fost afectată în mod nedrept.

„Nu am furat un Rolex sau o mașină după moartea lui, pentru numele lui Dumnezeu. Oricât și-ar fi dorit unii să mă prezinte drept «tipica româncă», au ales persoana greșită. Ar trebui să le fie rușine. Astfel de lucruri îl fac pe Felix să pară un naiv. Dacă intenția a fost să mă rănească, îmi pare rău, l-au rănit pe el de două ori mai mult. Timp de opt luni mi s-a cerut să demonstrez proprietatea fiecărui obiect al meu din cele două case, după 12 ani”

În final, vedeta a transmis un mesaj despre independență și identitate, subliniind că nu a renunțat la carieră în timpul relației.

„Nici nu mă faceți să povestesc și ce am făcut în ceilalți 25 de ani de carieră! Da, a fost un du-te-vino constant: zboruri, drumuri, schimbat valize… ca să pot fi în Arizona, Canada, Singapore, California, Abu Dhabi, Marea Britanie, Finlanda, New York, în toată Europa, pentru și alături de Felix Baumgartner. Nimeni nu m-a susținut mai mult decât el. Era al naibii de mândru de fiecare realizare a mea, așa cum eram și eu de-ale lui. Și cred că mă iubea și mai mult pentru că reușeam să le fac pe toate fără să mă plâng vreodată. Da, asta sunt eu. Fabricată în România. Și mândră! Așa cum ar trebui să fie orice femeie, ținându-se de propriile visuri chiar și în mijlocul celei mai mari iubiri din viața ei. Putem face totul, fetelor. Nu renunțați niciodată la cine sunteți”