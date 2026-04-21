Șeful Agenția Internațională pentru Energie, Fatih Birol, susține că impactul actual este deja uriaș și combină efectele crizei petrolului cu cele ale crizei gazelor generate de tensiunile cu Rusia. Potrivit acestuia, revenirea la normal ar putea dura aproximativ doi ani.

„Aceasta este într-adevăr cea mai mare criză din istorie”, a spus Fatih Birol, pentru postul de radio France Inter, într-un interviu difuzat în această dimineață şi citat de The Guardian.

Strâmtoarea Ormuz, punctul critic al crizei

Un element central al crizei îl reprezintă blocarea aproape totală a Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de energie. Prin acest punct tranzitează în mod obișnuit aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial. Restricțiile impuse de Iran, dar și distrugerile din infrastructura regională, au provocat perturbări majore pe piața globală.

Criza a dus deja la creșteri accelerate ale prețurilor la energie și la îngrijorări serioase privind o posibilă recesiune globală. În unele state, autoritățile analizează măsuri extreme, precum raționalizarea combustibilului sau limitarea consumului de energie electrică, în încercarea de a gestiona impactul.

Tensiuni militare și blocaje economice

Situația este agravată de deciziile Statele Unite ale Americii, care continuă blocada în zonă după capturarea unei nave cargo iraniene. Aceste acțiuni prelungesc dificultățile economice la nivel global, afectând în special statele care depind de importurile de energie.

Deși există semnale privind posibile negocieri între SUA și Iran, acestea sunt însoțite de amenințări directe, ceea ce reduce șansele unui acord rapid. Chiar dacă prețul petrolului a înregistrat o ușoară scădere, incertitudinea rămâne ridicată, iar evoluțiile din perioada următoare pot influența decisiv piața energetică globală.