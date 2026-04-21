În urma reuniunii extinse, la care au participat parlamentari și lideri locali, conducerea PNL a stabilit direcțiile pentru perioada următoare, în contextul crizei politice declanșate de retragerea sprijinului PSD. Potrivit premierului, prioritatea este menținerea stabilității guvernamentale și asigurarea unei majorități parlamentare care să permită continuarea reformelor și absorbția fondurilor europene. În acest sens, liberalii vor iniția discuții cu alte formațiuni politice pentru a susține un eventual guvern minoritar.

Mandat pentru stabilitate și negocieri politice

„Am încheiat o ședință a Biroului Politic Național Extins al Partidului Național Liberal, la care au participat și parlamentarii, grupurile de la Senat și de la Cameră și cei mai importanți aleși din administrația publică locală, primarii de reședință de județ și președinții de consilii județene. S-a votat o rezoluție care întărește ceea ce am declarat aseară. Și anume, mandatul pentru conducerea PNL și pentru mine ca premier de a asigura stabilitatea guvernamentală în fața crizei generate de decizia iresponsabilă a PSD și de a face toate demersurile pentru a asigura susținerea parlamentară pentru guvern.”

Premierul a explicat că, în perioada imediat următoare, vor avea loc negocieri cu partidele care ar putea susține actualul executiv. Discuțiile vizează conturarea unei formule de guvernare care să funcționeze chiar și în lipsa unei majorități clasice, într-un context politic complicat.

Discuții pentru un guvern minoritar

„În acest sens, vom iniția discuții cu grupurile politice care susțin actualul guvern în zilele următoare, începând de astăzi și mâine, grupurile USR, UDMR și grupul minorităților, în așa fel încât să clarificăm în ce formulă ar putea funcționa un guvern minoritar. Responsabilitatea pentru perioada următoare este imensă, având în vedere presiunile și provocările pe care le avem în această perioadă.”

Șeful Guvernului a subliniat că una dintre cele mai urgente priorități este legată de investițiile finanțate prin PNRR. Acesta a avertizat că fără susținere parlamentară există riscul pierderii unor fonduri importante, în condițiile în care mai multe proiecte legislative trebuie adoptate rapid.

În același timp, premierul a atras atenția asupra efectelor economice ale instabilității politice, menționând presiunile deja vizibile în economie. Creșterea dobânzilor, scăderile bursiere și impactul scumpirilor la energie și combustibili sunt doar câteva dintre riscurile care pot afecta populația în perioada următoare. În acest context, menținerea unui guvern funcțional devine esențială pentru păstrarea încrederii investitorilor și pentru evitarea unei crize economice mai profunde.

Moratoriu parlamentar pentru proiectele din PNRR

„Una dintre cele mai importante probleme este finalizarea investițiilor în autostrăzi, în școli, în spitale, în anvelopări de blocuri. Aceste investiții sunt finanțate din PNRR. Pentru a absorbi acești bani până la finalul lunii august este nevoie de un sprijin parlamentar, în așa fel încât să putem adopta legislația necesară pentru îndeplinirea jaloanelor și avem 3-4 proiecte de legi care trebuie adoptate până la sfârșitul sesiunii parlamentare, în așa fel încât să putem să facem această absorbție de fonduri și să finanțăm aceste lucrări importante de investiții. Pentru asta vom propune un moratoriu parlamentar, în așa fel încât, indiferent de culoarea politică, indiferent de modul în care vedem un lucru sau altul, România să nu piardă sumele importante și să putem finanța în continuare aceste lucrări.”

Pe plan politic, Ilie Bolojan a reafirmat decizia PNL de a nu mai continua colaborarea cu PSD, în cazul în care criza politică se adâncește. Această poziție a fost revalidată în cadrul ședinței și reflectă o ruptură clară între cele două formațiuni.

Premierul a precizat că această decizie nu este una personală sau conjuncturală, ci ține de diferențe fundamentale în modul de a face politică și de a gestiona resursele publice. Potrivit acestuia, PNL își propune să continue reformele, să reducă risipa bugetară și să elimine privilegiile din sistemul public.

Ruptură politică de PSD

„De asemenea, din punct de vedere politic, așa cum știți, acum o lună de zile am adoptat o decizie prin care, văzând pașii și ceea ce făcea Partidul Social Democrat, am solicitat acestuia și am făcut un apel la rațiune pentru a menține o stabilitate guvernamentală și în coaliție și am avertizat atunci că dacă se va declanșa o criză politică, Partidul Național Liberal nu va mai fi într-o coaliție cu PSD. Această decizie a fost revalidată astăzi și în condițiile în care avem această criză în desfășurare, decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD. Aici nu e vorba de un partid sau de altul.

Aici este pur și simplu vorba de a rupe față de un anumit fel de a face politică care este unul defavorabil pentru România și pe care am crezut, la modul cinstit, în această perioadă, că îl putem îndrepta. iar lucrurile care pentru noi nu sunt negociabile ţin de corecta administrare a banului public, de eliminarea risipei, de o guvernare transparentă şi corectă cu cetăţenii, de a nu mai promite ceea ce nu putem oferi ca stat şi a crea speranţe deşarte, de a elimina privilegii şi sinecuri şi de a guverna corect şi cinstit pentru cetăţenii noştri. Ăsta este mesajul pe fond din punct de vedere al unei rupturi”