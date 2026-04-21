Această soluție este constituțională, dar limitată la cel mult 45 de zile pentru fiecare portofoliu acoperit prin interimat.

Ce se întâmplă cu Executivul condus de Ilie Bolojan dacă PSD pleacă din coaliție, iar guvernul rămâne fără majoritate parlamentară?

RETRAGEREA PSD NU DEMITE AUTOMAT GUVERNUL

-Ieșirea PSD din coaliție nu duce la căderea Guvernului

-Demisia miniștrilor PSD înseamnă doar vacantarea funcțiilor

-Premierul rămâne în funcție, Guvernul nu este demis automat

ILIE BOLOJAN NU POATE ÎNLOCUI MINIȘTRI PSD FĂRĂ VOTUL PARLAMENTULUI

-Dacă PSD iese din coaliție, se schimbă membrii Guvernului

-Guvernul nu mai reflectă formula pe baza căreia a primit votul de încredere, ceea ce înseamnă că are nevoie de aprobarea Parlamentului

-Președintele poate numi noii miniștri doar cu votul Parlamentului, la propunerea premierului

-Premierul nu poate face o simplă remaniere cu alți miniștri fără această procedură

CE POATE FACE ILIE BOLOJAN ÎN PERIOADA INTERIMATULUI

-Premierul poate desemna miniștri interimari dintre membrii Guvernului rămași în funcție, însă doar pentru 45 de zile

-În perioada interimatului, Guvernul își exercită în continuare toate atribuțiile

-Executivul poate adopta ordonanțe de urgență și proiecte de lege